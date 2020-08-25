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美國商會謝年飯 蔡英文：台美繼續合作提升共同利益

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。記者蘇健忠攝影／報系資料照
蔡英文總統。記者蘇健忠攝影／報系資料照

蔡英文總統今晚出席「台北市美國商會」（AmCham Taipei）2020謝年飯，她在致詞時強調政府將致力打造有利各方的健全投資環境，並盼與美國政府及「台北市美國商會」繼續合作，藉由共同價值提升共同利益。

蔡總統表示，恭喜會長金奇偉就任，上星期已經在總統府見過面，針對未來幾年台美經濟夥伴關係的願景交換了意見；在金會長的努力和領導下，美商應用材料公司去年6月在台南的南部科學工業園區成立了第二座顯示器設備製造中心與研發實驗室。今晚大家能夠齊聚一堂，感到非常開心和感恩，「每年的謝年飯讓我們有機會對夥伴和朋友表達感謝，我們要感謝的人非常多。」

蔡總統說，「今年，看到各位身體健康齊聚在這裡，在台灣的公司能持續營運，而且還能到辦公室辦公，尤其感到無比的感激。我和我的政府團隊將持續捍衛台灣的公共衛生和經濟環境，讓國內和國際業者能夠安心營運。」

蔡總統也提到，很高興今晚見到「美國在台協會」台北辦事處處長酈英傑，酈為了促進美國高階官員訪台努力不懈，最近一次是8月美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）訪台，彰顯了台美堅實的夥伴關係，「台北市美國商會」扮演的重要角色，更加深化台美堅實的夥伴關係。

蔡總統說，她和商會會員有20年的情誼，從擔任貿易談判代表、主委、行政院副院長、反對黨主席、一直到總統任內。商會居中連結台灣和美國商界。她要藉這機會感謝「台北市美國商會」在今年6月發表「台灣白皮書」時，對台灣防疫成果的肯定，並且針對經貿政策，惠賜許多寶貴的建議。

蔡總統說，在今年的報告中，樂見去年「台灣白皮書」提出的82項議題，有11項約13%獲得解決，追平兩年前的最佳紀錄。更令她振奮的是，今年的「商業景氣調查」中，大多數（70.6%）美國商會會員對台灣未來三年的經濟前景表示樂觀，並認為美中貿易衝突對台灣經濟有正面影響，而對商會的業務無太大負面影響，這充分展現台灣在身處變動環境下的經濟韌性。

蔡總統說，最近數據顯示，台灣經濟在疫情期間仍維持增長，第一季經濟成長率2.2%，居亞洲四小龍之首，預期年度成長率為1.56%，台灣經濟表現亮眼的關鍵在於不需要封城，工廠照常營運，半導體和5G基礎建設投資及居家辦公設備需求的增加，使資通訊產品及服務的需求大增，讓台灣在全球最嚴重的經濟衰退中仍可維持穩定的經濟成長。

蔡總統說，台美夥伴關係緣起於70多年前，過去數十年來，雙邊的堅實友誼也是印太區域和平穩定的基石。「我們因共同面臨疫情和威權勢力的挑戰，進而更加強化雙邊夥伴關係。『防疫夥伴關係聯合聲明』為兩國分享醫療資源及合作開發救命疫苗定調。」

蔡總統也說，台美雙方簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，擴大在全球衛生安全、傳染病防治和疫苗開發方面的合作，使此一夥伴關係更形鞏固。

蔡總統說，她知道「台北市美國商會」會員一直在密切關注台美洽簽雙邊貿易協定的進程。由衷感謝並歡迎各位向美國政府提供建議。台美一貫堅固穩定的夥伴關係，不僅讓雙方互蒙其利，也有助於維持印太區域的自由、開放與繁榮。他也說，她保證，政府將致力打造有利各方的健全投資環境。期待與美國政府和「台北市美國商會」繼續合作，藉由共同價值提升共同利益。

北市 蔡英文

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