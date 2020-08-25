「淘寶台灣」遭罰 藍委：大陸不會反制嗎？

「淘寶台灣」被認定陸資遭罰41萬元，國民黨立委賴士葆今天在臉書質疑蔡政府，台灣有本事像美國總統川普一樣，全面終結對大陸的依賴？請蔡政府好好評估，現在是「殺敵一千、傷己八百」，還是「殺敵一百、傷己一千」？

賴士葆指出，川普政府風聲鶴唳地追殺華為、Tik Tok等企業，美國國會還打算要通過法案讓在美國上市的阿里巴巴、百度等大公司下架，急急如律令召回在大陸的美國企業給予稅賦減免，川普誓言要終結對大陸的依賴。

賴士葆說，蔡政府也忙不迭效忠表態與美國同步反中，經濟部投審會認定「淘寶台灣」是陸資，雖然阿里巴巴透過新加坡子公司持有英商克雷達不到3成的股權，但是經濟部認定阿里巴巴對克雷達有實質的操控能力，要限期撤資或改正。

另外，賴士葆提到，「愛奇藝」也被點名繞道在台經營，府院都支持經濟部裁處；蔡政府仇中、反中的政策之下，痛快淋漓地喊殺喊打趕除陸資，針對愛奇藝可能被逐出台灣，前幾天大陸國台辦發言人在記者會已放話，今年1到7月兩岸貿易額1349.4億美元，台灣所獲得的順差超過700億美元。

賴士葆說，兩岸經貿的依存度如此高，拿掉對中國大陸的順差，台灣會變成逆差，蔡政府以為切割中國大陸是政治正確，難道蔡政府認為中國大陸不會反制嗎？