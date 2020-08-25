快訊

淘寶台灣遭罰！陸學者：跟風美國遏止陸企 自找麻煩

WHO：全球新冠病例增速趨緩 僅東南亞、地中海東岸加快

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「淘寶台灣」遭罰 藍委：大陸不會反制嗎？

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
經濟部投審會認定淘寶台灣為陸資，裁罰新台幣41萬元，並限期半年內撤資或改正。 記者許正宏／攝影
經濟部投審會認定淘寶台灣為陸資，裁罰新台幣41萬元，並限期半年內撤資或改正。 記者許正宏／攝影

「淘寶台灣」被認定陸資遭罰41萬元，國民黨立委賴士葆今天在臉書質疑蔡政府，台灣有本事像美國總統川普一樣，全面終結對大陸的依賴？請蔡政府好好評估，現在是「殺敵一千、傷己八百」，還是「殺敵一百、傷己一千」？

賴士葆指出，川普政府風聲鶴唳地追殺華為、Tik Tok等企業，美國國會還打算要通過法案讓在美國上市的阿里巴巴、百度等大公司下架，急急如律令召回在大陸的美國企業給予稅賦減免，川普誓言要終結對大陸的依賴。

賴士葆說，蔡政府也忙不迭效忠表態與美國同步反中，經濟部投審會認定「淘寶台灣」是陸資，雖然阿里巴巴透過新加坡子公司持有英商克雷達不到3成的股權，但是經濟部認定阿里巴巴對克雷達有實質的操控能力，要限期撤資或改正。

另外，賴士葆提到，「愛奇藝」也被點名繞道在台經營，府院都支持經濟部裁處；蔡政府仇中、反中的政策之下，痛快淋漓地喊殺喊打趕除陸資，針對愛奇藝可能被逐出台灣，前幾天大陸國台辦發言人在記者會已放話，今年1到7月兩岸貿易額1349.4億美元，台灣所獲得的順差超過700億美元。

賴士葆說，兩岸經貿的依存度如此高，拿掉對中國大陸的順差，台灣會變成逆差，蔡政府以為切割中國大陸是政治正確，難道蔡政府認為中國大陸不會反制嗎？

賴士葆

延伸閱讀

淘寶台灣被認定陸資遭罰 電商股齊揚

淘寶台灣 三套劇本應對

淘寶台灣遭認定陸資 限期6個月撤資或改正

淘寶台灣3原因被認定陸資 投審會開罰41萬

相關新聞

詐領出差費、曠職！ 國資圖前館長遭監院彈劾

國立公共資訊圖書館前館長呂春嬌於任職期間詐領出差費，並於出差期間從事私人行程、曠職6日，監察院今通過彈劾案，全案移送懲戒...

「淘寶台灣」遭罰 藍委：大陸不會反制嗎？

「淘寶台灣」被認定陸資遭罰41萬元，國民黨立委賴士葆今天在臉書質疑蔡政府，台灣有本事像美國總統川普一樣，全面終結對大陸的...

陳其邁首次市政會議成立橋科專案小組 盼明年底能建廠

高雄市長陳其邁上任後今天主持第一次市政會議，立即指示成立「橋頭科學園區專案推動小組」，由副市長羅達生負責推動，希望明年底...

捷克參議院議長維特齊將訪台 蔡英文9月3日接見

捷克參議院議長維特齊將於8月30日訪問台灣，預計9月1日到立法院發表演講，總統府發言人張惇涵今天表示，總統府竭誠歡迎一直...

接見模範勞工 蔡英文：政府將投入更多資源保障勞權

蔡英文總統今天在總統府接見109年度全國模範勞工及其眷屬，蔡總統致詞時肯定第一線勞工朋友盡心盡力，讓產業可以不斷升級轉型...

馬英九基金會：蘇貞昌再度示範騙完神明、再騙人民

前總統馬英九與蔡政府持續隔空交戰，行政院長蘇貞昌今天表示，共機不斷繞行，馬英九沒半句責備，反而還說讓人民不安的話，「對不...

捷克參議長30日抵台訪問 AIT將辦供應鏈合作論壇

捷克參議院議長維特齊30日將率團訪台。外交部今天表示，訪團將與台灣方面討論如何促進、強化理念相近夥伴在全球供應鏈的合作，...

吳釗燮投書加媒 聯合國歡迎台灣為時不晚

加拿大媒體今天刊登外長吳釗燮專文，指2020年適逢「聯合國憲章」簽署75週年，全球遭受新冠肺炎疫情衝擊，展望聯合國下一個...

拚聲量 蔣萬安手畫「萬安緊抱、陳明文300萬」被秒猜

拚網路聲量，國民黨立委蔣萬安參加台北市議員徐巧芯的網路節目「得第一」，展現難得的繪畫天分，不僅用畫的表達「陳明文300萬...

萬人血清檢測結果公布喊停 蘇貞昌：不要有人來亂套

台大公衛與彰化縣府合作「萬人血清抗體檢驗計畫」，原訂今天對外公布，後來卻臨時喊停，喊卡原因受外界關注。行政院長蘇貞昌今天...

捷克參議長將訪台 外交部：1989年以來最高階層訪問團

外交部今天表示，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）伉儷將應立法院長游錫堃邀請訪台，這是捷克自1989年...

淘寶網遭裁罰 蘇貞昌：政府嚴格把關 不讓中資取巧

今天是高雄市長陳其邁上任第二天，行政院長蘇貞昌送上大禮，今早到高雄宣布總經費50億元的「前鎮漁港建設專案」計畫。針對陸資...

熱門新聞

影／上海台灣移入確診是我國七旬婦 離台前曾聚餐匡列33人

屢與蔡英文互嗆 蔡詩萍：馬英九恐讓卸任總統失去高度

最慘首例！港男染新冠肺炎康復後遊歐洲 再中不同型病毒

高雄市長就職第二天！蘇貞昌送50億大禮給陳其邁

新冠肺炎康復竟面臨數百萬醫藥費 她看帳單崩潰：該如何付清

彰化萬人血清檢測被抹紅？ 彰縣衛生局：與疾管署都用瑞士試劑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。