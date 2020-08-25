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陳其邁首次市政會議成立橋科專案小組 盼明年底能建廠

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（前排中）今天第一次召開市政會議，立即指示成立橋科專案推動小組。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁（前排中）今天第一次召開市政會議，立即指示成立橋科專案推動小組。記者楊濡嘉／攝影

高雄市長陳其邁上任後今天主持第一次市政會議，立即指示成立「橋頭科學園區專案推動小組」，由副市長羅達生負責推動，希望明年底能夠開始建廠。

另對於前市長韓國瑜推的軍事觀光，陳其邁請副市長史哲全盤規畫，強調要做就要做好，不能做半套；關於輕軌二階，則請副市長林欽榮全面整合整合相關居民的意見，並調整工程技術、機電等。

陳其邁主持市政會議，講求效率，一進會議室立即宣布開會，除了市府例行的業務報告，今天重點放在橋頭科學園區。會後接受聯訪時，他表示希望橋科明年底能夠選地建廠，必須中央跟地方能夠充分的合作，包括道路的開闢、土地的徵收、還有未來的招商，所以今天成立「橋頭科學園區專案推動小組」，由羅達生負責，包括跟科技部、經濟部能夠無縫接軌，明年底橋科能夠順利的開始建廠。

羅達生表示，今天成立專案小組，這個星期會儘快召開第一次會議，因為以市長的政見，兩年當四年，希望橋頭科學園區110年能夠選地，然後進駐；在這樣一個期待之下，很多現行的工作，包括環評二階期程、區段徵收、聯外道路的施作等，這些期程勢必要有一些更有效率的做法，會會在第一次會議的時候請各局處就現行的各所面臨到的困難，做一個初步的一個盤點。

對於韓國瑜主政時力推的軍事觀光，陳其邁表示不能做半套，任何有益於高雄觀光，都會全力推動，要繼續深化整個觀光相關配套措施，吸引更多的人到高雄觀光；之前在執行上，有一些狀況，不管是行銷法或是通路、整個配套、交通的安排都有一些問題，這些市府會全面調整。

陳其邁表示，高雄很多軍校，這確實是高雄的特色之一，但是做就要做好，不要做半套，已請副市長史哲整合相關局處的資源，不論是行銷、或者是其他的配套，能夠做的都要做好，不要做到一半就夭折。

陳其邁 韓國瑜

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