詐領出差費、曠職！ 國資圖前館長遭監院彈劾

國立公共資訊圖書館前館長呂春嬌於任職期間詐領出差費，並於出差期間從事私人行程、曠職6日，監察院今通過彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

針對呂春嬌於任職期間，利用職務上機會，詐領出差旅費，並於奉派出差期日從事私人行程，曠職6日，監察院今審查成立並公布監察委員蔡崇義、王美玉所提彈劾案，移送懲戒法院審理。

據了解，呂春嬌在擔任台中圖書館、國立公共數位圖書館館長期間，違反規定申請差旅費，2015年時到台北市立聯合醫院仁愛院區看病，卻謊稱去法務部保護司洽公，但因在醫院以臉書打卡行蹤曝光，檢方偵辦，依貪汙罪起訴，法院審理時認罪。

彈劾案文也指出，呂春嬌於民國99年1月16日至105年8月31日擔任國資圖館長期間，至各機關及大學院校演講、進行論文口試、擔任校外委員，已向主辦單位領取講師費、講座鐘點費、交通費及相關費用，卻利用職務之便，向國資圖偽稱進行館際合作或輔導讀者服務等名義，17次詐領出差旅費，其中並多次假借出差事由處理私人事務，共曠職6日，事證明確。

監察委員指出，依銓敘部解釋，「公差」係指公務人員由機關指派執行一定之任務，或代表其本機關出席各種會議，因其需報支費用，應依「國內出差旅費報支要點」等規定之程序核實報支。且依「公務人員請假規則」，請假有虛偽情事者以曠職論。公務員服務法第5條、第6條明定公務員應誠實清廉、不得假借權力，以圖本身或他人之利益。同法第9條、第10條明定公務人員奉派出差時，不得藉故往其他地方逗留，並不得擅離職守。呂春嬌假借其權力，詐取出差旅費之不法利益，並於出差期日從事私人行程，顯已違反規定。

監察委員表示，被彈劾人詐取差旅費之金額雖然不高，但其身為機關首長，卻長期多次貪圖小利，並曠職從事私人活動，情節重大；為維護公務紀律，故仍應藉此彈劾案，警惕公務人員「勿因惡小而為之」，以達懲儆的目的。

而台北地院今年審理，已就她多次犯行依貪汙罪判她應執行有期徒刑2年，緩刑4年，向公庫支付15萬元，褫奪公權1年。判決指出，呂春嬌身為高階公務員，應以身作則，誠實申領差旅費，卻貪圖小利，她雖一再表示坦承犯罪，又心存辯詞，未見徹底悔悟，考量她犯後自首，所詐得財物屬於小額、國內出差旅費，犯罪所得僅2萬2255元，依法判刑。