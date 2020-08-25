捷克參議院議長維特齊將訪台 蔡英文9月3日接見

捷克參議院議長維特齊將於8月30日訪問台灣，預計9月1日到立法院發表演講，總統府發言人張惇涵今天表示，總統府竭誠歡迎一直力挺台灣的捷克外賓友人，期盼透過此次的互動，共同推動雙方的國會交流與經貿合作。

張惇涵表示，蔡總統預計將於9月3日上午，於總統府接見維特齊議長訪團，蔡總統也將追贈已故捷克參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）特種大綬卿雲勳章，感念其堅定友我立場，推動台捷友誼的卓著貢獻。也期盼透過此次與維特齊訪團面對面的互動交流，促進台捷雙方經貿投資、科技醫療、觀光文化等領域深化合作。而總統府也將依照中央流行疫情指揮中心防疫相關指引，以符合國際外交禮儀之方式誠摯接待。

根據立法院目前規畫，9月1日維特齊將在立法院發表一小時的演說。立法院長游錫堃今天表示，會在顧及國際禮儀前提下做好最高規防疫措施，會在疫情指揮中心的指示下進行規畫。