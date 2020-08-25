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接見模範勞工 蔡英文：政府將投入更多資源保障勞權

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。記者蘇健忠攝影／報系資料照
蔡英文總統。記者蘇健忠攝影／報系資料照

蔡英文總統今天在總統府接見109年度全國模範勞工及其眷屬，蔡總統致詞時肯定第一線勞工朋友盡心盡力，讓產業可以不斷升級轉型，也重申政府會投入更多資源，透過法規和政策，來提升與保障所有勞工朋友的權益。

蔡總統表示，在全球疫情依然嚴峻的情況下，還能舉辦集會活動，真的是靠全國人民和政府一起努力，全力以赴，才能有這樣的防疫成果。在整個防疫期間，因為有不同產業、不同崗位上的勞工朋友們，發揮專業和力量，才能讓防疫順利進行。對此，她除了要恭喜得獎者，也要代表全國人民，向勞工朋友們致上最深的感謝。

蔡總統指出，今天現場有來自不同領域的防疫英雄。像是有口罩國家隊的成員，讓我國可以順利生產足夠的防疫戰備物資；也有醫護人員，在第一線守護大家的健康；另外還有最辛苦的郵務人員及運將朋友，都是建構整個防疫體系最大的功臣。

蔡總統說，許多勞工朋友除了在專業領域盡心盡力，耕耘多年，更把豐富的經驗心得回饋給公司，而整個產業當中，也不斷改良、精進生產製造的流程。各項重要的戰略產業之所以可以不斷升級轉型，第一線的勞工朋友是最重要的尖兵。

蔡總統也特別感謝工會領袖和會務人員，「因為有他們的投入和努力，強化勞工教育，凝結勞工意識，才讓所有勞工不僅能夠捍衛個人權益，更能發揮集體權利。當個別勞動權和集體勞動權都能夠被落實，勞工的權益也才能得到真正的保障。」

蔡總統也提到，政府會投入更多資源，透過法規和政策，來提升和保障所有勞工朋友的權益。今年疫情期間推動的紓困政策當中，也特別推出「充電再出發」等相關計畫，除了幫助勞工朋友維持生活穩定，也能持續精進技能。對於所有勞工朋友，願意在這段時間跟政府一起努力，共同面對疫情的挑戰，她也再度表達誠摯謝意。

談到政府促進勞工權益的努力，蔡總統表示，今年元旦，「勞動事件法」正式上路。以往勞工進入訴訟當中，常因為舉證困難，資力不足，訴訟曠日費時，而放棄爭取應有的權益。「勞動事件法」立法的目的就是為了解決這些難題，希望透過更多程序性的保障，讓勞工朋友有更多機會維護自己的權益。

蔡總統指出，「在基本工資的部分，今年在疫情影響下，我們依然努力調升，希望可以持續給最基層的勞工及領時薪的打工族更多福利。未來，透過訂立最低工資法，可以讓審議機制和調整指標都更制度化，也讓調整機制更穩定、明確。」

疫情 勞動事件法 醫護人員

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