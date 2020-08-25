拚聲量 蔣萬安手畫「萬安緊抱、陳明文300萬」被秒猜

拚網路聲量，國民黨立委蔣萬安參加台北市議員徐巧芯的網路節目「得第一」，展現難得的繪畫天分，不僅用畫的表達「陳明文300萬」，還有「萬安緊抱」、「段宜康吞曲棍球」，並自稱自己是被政治耽誤的插畫家。

台北市長柯文哲昨天參加網紅直播節目，參選2022台北市長選舉呼聲高的蔣萬安，也參加徐巧芯網路節目的拚人氣，蔣萬安在節目中描述他人生得第一的經驗，蔣萬安說，他曾在國中全校運動會跳遠比賽獲得金牌，並打破全校紀錄，跳出五米二九的佳績。

蔣萬安也在節目中接受繪畫挑戰，以政治時事為主題，以繪畫方式讓對手猜題，蔣萬安先畫出高鐵，對手馬上秒猜對「陳明文300萬」；接著蔣萬安畫出高台，馬上也被猜對為國民黨霸占主席台陳玉珍抱住蔣萬安的「萬安警報」，蔣萬安還自嘲問，「不覺得畫得像蜘蛛？」正因題目都被秒猜對，蔣萬安還自稱自己是被政治耽誤的插畫家。

另外，蔣萬安也畫出前立委段宜康的賭吞曲棍球事件，還一度被對手猜成白海豚，引發現場狂笑不斷。

蔣萬安也在網路節目描述他人生中第一名的經驗，蔣萬安說，他曾在國中全校運動會跳遠比賽獲得金牌，並打破全校紀錄，跳出5米29的佳績。

徐巧芯問蔣，兒子是否也跟他一樣擅長跳遠?蔣萬安先回答，「因為孩子會有爸爸媽媽的基因」，惹得主持人一陣緊張，但接著補充「所以說，他不只跳得遠，還跑得快」，被大家狂讚「求生意志強烈」，也讓網友看到蔣萬安風趣幽默的一面。