萬人血清檢測結果公布喊停 蘇貞昌：不要有人來亂套

台大公衛與彰化縣府合作「萬人血清抗體檢驗計畫」，原訂今天對外公布，後來卻臨時喊停，喊卡原因受外界關注。行政院長蘇貞昌今天到高雄宣布50億元前鎮漁港改造計畫時表示，衛福部長陳時中當指揮官，一定要全國同步，不要有任何個人來亂了套，這樣對人民最好。

彰化縣政府委台大公衛學院進行血清抗體檢測，台大公衛卻在公布前夕宣布喊停。行政院長蘇貞昌今早到高雄，接受媒體聯訪時，蘇先向身旁甫上任的高雄市長陳其邁表達謝意。

蘇貞昌說，台灣防疫做得好，受全世界誇讚，這點要特別感謝陳其邁，因為他當行政院副院長時，以公衛背景、醫師專業，及早發現問題，行政院、中央防疫指揮中心，整個團隊能夠讓全國同步做出最好的防疫成績，也經過實證證明台灣防疫做得好。

蘇說，陳時中擔任防疫指揮官，全國都同步，希望一定要繼續全國同步，大家不要有任何個人來亂了套，這樣對人民最好，對安全最好，對防疫最好。