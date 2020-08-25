捷克參議長將訪台 外交部：1989年以來最高階層訪問團

外交部今天表示，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）伉儷將應立法院長游錫堃邀請訪台，這是捷克自1989年絲絨革命和平轉換為民主國家後，訪台最高階層的訪問團，而原訂一同訪台的已故捷克前參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）的遺孀柯佳洛娃（Věra Kuberová）因爲健康因素，必須依照醫生指示休養，這次無法參團。

外交部歐洲司司長姜森今天在外交部例行記者會上表示，捷克團將於8月30日至9月4日訪台，外交部表達誠摯歡迎。在台捷雙方共享自由、民主及人權的堅實基礎上，韋德齊的來訪將強化兩國的國會交流與經貿合作。據了解，韋德齊的包機將於30日上午11點抵達松山機場。

姜森說，韋德齊此行將率領捷克參院領袖階層來訪，包括參議院首席副議長魯斯基卡（Jiří Růžička）、外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）、衛生委員會主席康特（Lumír Kantor）及資深參議員西拉爾（Petr Šilar）、艾斯尼班納蘭（Lumír Aschenbrenner）、戈蘭（Tomáš Goláň）及斯托爾（Pavel Štohl）等人。布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）、捷克科學院副院長、大學校長、布拉格愛樂樂團總監等學術、研究機構、文化界、企業界暨媒體代表等，全團約90人。

姜森表示，韋德齊訪台期間將晉見蔡英文總統，拜會游錫堃、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中、科技部長吳政忠、文化部長李永得，並接受立法院頒贈國會外交獎章，出席台捷經貿投資論壇開幕等，也會在政治大學及立法院共發表二場重要演講，表達對自由、民主及兩國經貿合作的看法。

姜森說，台灣與捷克民主發展歷程相近，共享民主、自由及人權等普世價值。捷克是台灣廠商在中東歐地區的重要生產及研發基地，在高科技及醫療防疫等領域具龐大合作利基，此行將可進一步促進台捷雙方在經貿投資、科技醫療、觀光文化等領域的合作互動。

姜森說，韋德齊率團來訪，外交部已與中央流行疫情指揮中心密切協調，對全團三次採檢的高頻率作法是比近期美、日政要訪台更高規格的防疫措施，此外全團包機來回沒有中轉風險、落實分流管制及實名制；住宿旅館採取分流、分層及專用等措施。我國政府將以最高的標準做好各項防疫工作，以兼顧防疫及訪問效果。