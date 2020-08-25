今年第三間新增外館！我將設駐南法普羅旺斯辦事處

外交部今天表示，我國將在法國南部設立「駐普羅旺斯台北辦事處」，促進台法交流合作，各項籌備作業正進行中。這是我國在法國的第二間外館，也是今年外交部宣布新增的第三間駐外館處。

外交部歐洲司司長姜森今天在例行記者會上表示，考量台灣與法國在經貿、科技、文化及教育等領域合作交流的不斷深化，經妥善研議結果，我國政府將在法國南部的艾克斯普羅旺斯市（Aix-en-Provence）設立「駐普羅旺斯台北辦事處」，各項籌備作業正進行中。

姜森說，駐普羅旺斯辦事處館舍將是租賃，設館籌畫有一段時間了，目前因為疫情，還是由我駐法國代表處人員就近到普羅旺斯規劃設處的細節，但外交部有規劃先遣人員從台北過去，目前安排中，會把相關作業加速完成，至於處長人選，未來確定後會再說明。

姜森表示，法國是歐盟核心成員國，也是我國人旅歐首要目的地及重要經貿夥伴，雙方在經貿、航太、生醫及科技產業的合作前景廣闊。艾克斯普羅旺斯市與法國第一大港馬賽市共構「艾克斯-馬賽-普羅旺斯大都會區（Métropole d’Aix-Marseille-Provence）, AMP」，位居法國南部城市群中線，為法國高鐵TGV停靠站，與法國第二大城里昂（Lyon）、全球生態研究重鎮蒙佩里耶（Montpellier）、法國尖端科研據點索菲亞科技園區（Sophia Antipolis）、具法國矽谷美名的格勒諾柏（Grenoble）及航太重鎮土魯斯（Toulouse）均具地利之便。

姜森說，南法地區為我國人赴法國旅遊重要目的地之一，「駐普羅旺斯台北辦事處」作為駐法國代表處在南法區域的辦公室，未來兩處將密切協調合作，為我國人及旅法僑胞提供更優質服務，並將強化台法雙方的經貿、科技產業等交流。

姜森說，從2016年至2019年，我國人赴法國的人數成長幅度高達62%，法國民眾來台人數成長也成長近30%。由於台法雙方交流增長幅度顯著，預期「駐普羅旺斯辦事處」設立後，將可在先前的交流成果基礎上，持續深化台法的友誼與合作。