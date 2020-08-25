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樂生重建強迫院民搬遷？公民團體籲國家人權委員會調查

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
公民團體今於監察院外呼籲，國家人權委員會開啟調查，釐清樂生重建弊端。記者陳熙文／攝影
公民團體今於監察院外呼籲，國家人權委員會開啟調查，釐清樂生重建弊端。記者陳熙文／攝影

針對「樂生懸空陸橋入口環評案」，雖然台北高等行政法院已准予假處分裁定，懸空陸橋入口工程暫時停工。但院民及公民團體認為，假處分只是法院裁定暫時狀態的處分，仍待訴訟開庭結果，今於監察院外呼籲，國家人權委員會開啟調查，釐清樂生重建弊端。

公民團體指出，2016年，國發會召開跨部會協調會，決議樂生院的大門口朝回復原有地貌的大平台案方向進行，指示相關單位儘速完成細部規劃設計，但隔年，台北市捷運局逕自在樂生院的標誌性建物王字型大樓前，蓋起一座九公尺高的懸空陸橋，推翻2016年會議的大平台重建方案。

公民團體認為，這是二度隔離樂生院民的「人權斷橋」，失去原真性也失去文化資產價值。樂生保留自救會會長藍彩雲、樂生保留自救會榮譽會長李添培等樂生院民表示，這座懸空陸橋不僅缺乏環評程序，設計環節也未與院民充分溝通，不便院民使用，更忽略樂生院的歷史脈絡，造成再度隔離意象，陸橋從一開始就不應該建起，更不該繼續執行工程。

儘管台北高等行政法院已在今年7月7日針對「樂生懸空陸橋入口環評案」准予假處分裁定，懸空陸橋入口工程確定暫時停工，但公民團體認為，假處分只是法院裁定暫時狀態的處分，樂生園區重建未做環境影響評估即施工的案件，仍須等待12月1日訴訟開庭。

更重要的是，公民團體指出，樂生園區的重建，恐要大規模搬遷院民。樂生保留自救會與青年樂生聯盟呼籲房舍修繕應「分級」、「分區」、「分期」的方式，以公開透明的修繕方式與工期，與院民充分溝通，可是樂生療養院卻以資訊不公開為由，堅持不說明修繕進度，連居住在院舍的院民也無從得知。

而上周樂生療養院方在樂生整體園區計畫發展進度會議中竟提出，將大舉拆除院舍，讓過去遭迫遷的樂生院民，如今又面臨迫遷的命運。

聲援樂生的公民團體今聚集在監察院外表示，「樂生懸空陸橋入口環評案」假處分裁定僅是暫時性的遲來正義，政府必須正視樂生院正在發生的重建弊端，希望國家人權委員會啟動調查。

公民團體 環評 自救會

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