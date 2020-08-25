捷克參院議長訪台 立院將頒贈榮譽獎章並贈議事槌

捷克參院議長韋德齊（Milos Vystrcil）將率團訪台，立法院副秘書長高明秋今天表示，將頒發一等國會外交榮譽獎章給韋德齊，這是立法院第一次在台灣頒發一等獎章給非友邦國家的國會議長，另外也將贈送韋德齊立法院議事槌的仿製品，象徵民主國家制定法律的民主法治精神。

高明秋表示，捷克團預計將有35人訪問立院，包括捷克參議院正副議長、外交委員會主席、8位參議員、國會秘書長、國際關係處處長，一向友我的布拉格市長賀瑞普也將造訪立院。

高明秋說，立院過去接待過議長或在任及卸任元首，有豐富的接待經驗，這次捷克團來訪正巧遇到疫情，立法院在接待上會特別注重防疫措施，執行動線分流、保持社交距離，全部人員全程戴口罩，議場廁所也會分流，今天下午也將和衛福部就防疫措施持續磋商，確保防疫期間，訪團訪問期間能做好防疫工作。

高明秋說，立法院參照過去議長以上的國賓來訪的行程安排，立法院過去接待過很多國賓，包括1967年韓國國會議長、1971年美國眾議院議長等，1999年哥斯大黎加總統、2000年薩爾瓦多總統來訪，過去都有很好的慣例，1999年後，立法院的慣例是議長以上的國賓到訪時，會在立院院會時間安排訪賓演講，若是卸任者，則利用院會休息時間，而這次韋德齊來訪日剛好是報到日，會利用議場的時間請他演講。

高明秋說，立法院榮譽獎章共分三等，一等是頒給議長以上的國賓，過去共頒贈90個獎章，一等獎章共26個，但都是立法院出國訪問時頒發，包括過去出訪時頒贈英國上議院及下議院議長、美國眾議院議長，但在台灣頒發，韋德齊是第一位。