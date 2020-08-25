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陳其邁就職第一天 不到8時就開晨會

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（長桌前中）今天不到8時就開晨會。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁（長桌前中）今天不到8時就開晨會。圖／高雄市政府提供

高雄市長陳其邁昨天宣誓就職，今天上午8時不到就開晨會，副市長史哲、林欽榮、羅達生、祕書長楊明州和副祕書長、相關局處長一早就檢討輿情並報告業務進度。

陳其邁的晨會就在市長室的一間小型會議室開，由新聞局整理今天輿情彙報，相關局處長列席報告，陳其邁和副市長聽後再裁示。由於今天上午行政院長蘇貞昌巡視高雄前鎮漁港，陳其邁一開完晨會立即前往前鎮漁港。

陳其邁稍晚在臉書發文談到今天的晨會時表示，今天早起緊衝盯市政，就任市長後首度召開晨會，8時不到，市政團隊就已經到齊，準時開會報告業務進度。他特別提醒團隊伙伴，一定要「緊緊緊」，效率加倍、認真加倍、努力加倍，才不會辜負市民的託付。

今天下午，陳其邁將主持就職後第一次市政會議，各局處首長都會列席。

前市長韓國瑜主政期間，市政會議在鳳山行政中心開，代理市長楊明州代理期間在四維行政中心開，陳其邁的市政會議也在四維行政中心進行。

陳其邁 楊明州 韓國瑜

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