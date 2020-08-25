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柯文哲當網紅直播學腹語 有粉專統計聲量跌4成
台北市長柯文哲去年創民眾黨大掉粉，為了拚年輕人支持度，柯文哲昨天與學姊黃瀞瑩受邀上「浪Live」「大人物駕到」直播節目，再挑戰唱「憨人」，也學講腹語，更不改柯氏風格，表示大巨蛋長大干我屁事。柯文哲上網紅直播是否拉起網路聲量，根據臉書粉絲專頁「聲量看政治」數據統計，柯文哲上網紅節目SERP標題聲量一天內跌4成。
聲量看政治臉書粉絲專頁今天表示，昨日柯文哲再上網紅節目，提及大巨蛋，刻意用學習腹語的方式回答「大巨蛋還好，不是不知不覺在長大嗎？干我屁事，又不是我造成的。」粉絲專頁統計，據GoogleSERP標題聲量分析，若以24小時來看，柯文哲的聲量在24小時內的變化，從24日早上8點216頁，到今天早上7點126頁，共減少了90頁，約4成的聲量。
聲量看政治粉絲專頁分析，顯示這段時間內，以柯文哲為標題的網路討論，大幅減少了4成。
聲量看政治粉絲專頁也提到，柯文哲網路聲量會減少的原因，當然不只柯文哲的發言。昨天政治議題很豐富，包括陳其邁正式上任、時代力量錄音檔風暴、普篩後續、馬英九再起等議題，每個話題熱度都不輸給柯文哲。
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