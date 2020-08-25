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國際危險組織認證台海不安全 扁、蔡執政各有4次
國民黨革命實踐研究院院長、議員羅智強在臉書貼出「國際危機組織」統計的台海不安全數據，指前總統陳水扁和蔡英文總統執政時期，被認證的各有4次，但前總統馬英九執政時期則是0次。羅說，馬英九和蔡英文，誰捍衛台灣安全還不清楚嗎？民進黨讓台海不安全，這才是國際社會公認的事實。
羅智強表示，蔡英文拿「國際社會」與「主流民意」為自己背書，但事實上是，總部在比利時的國際危機組織在陳水扁執政8年時期，認證台海4次不安全；蔡英文執政4年時期，認證台海4次不安全，而馬英九任內則是0次。
羅智強說，台灣的主流民意，永遠把和平、民主放在優先。人民緬懷八二三砲戰，但全力避免下一個八二三砲戰；人民尊敬軍人「戰至最後一兵一卒」的決心，但絕對不要犧牲任何一位中華民國國軍，只為了領導者個人的私利。
羅智強向蔡英文喊話：「不要再從慈禧太后抄台詞了」。人民知道抗中可以有助於民進黨的選情，但被當成籌碼博奕的，是全台灣人民的生命安全。
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