吳斯懷：蔡英文再放任兩岸對撞 國軍還沒上場就Game Over

國民黨立委吳斯懷在臉書表示，近日兩岸硝煙似乎越演越烈，但國內政治亂鬥才是亂源，人民無感才是真正的危機，「請問蔡總統，兩岸除了對撞沒有其他選項嗎？」兩岸除了戰爭威脅就沒有其他危機？兩岸一旦開戰其他部會、全國人民都沒事？兩岸戰爭只是國軍的責任？他呼籲蔡英文再放任情勢發展，恐怕沒等國軍上場就Game Over。

吳斯懷表示，連前後任總統都開始對嗆了，前總統馬英九無法接受蔡英文總統選擇錯誤國家路線，輕率把國家推到戰爭邊緣。蔡英文發動府院黨齊轟，抨擊馬英九身為前國家元首，竟和中共政府唱和，一起用戰爭威脅台灣人民，悖離台灣主流民意與國際現實。

吳斯懷指出，蔡政府一面倒地靠向美國，引用美國許多「口惠而實不至」的政策，誤導台灣民眾產生錯覺，認為台海發生戰爭，美國一定援台，因此她把所有提醒台海兵凶戰危的人都打成「卑躬屈膝」。

吳斯懷表示，台大前教授杜震華一篇投書「類武統 台灣就夠累了」值得大家深思，內容指「台灣今年前7個月對陸貿易順差超過700億美元，舉例說明，如果北京狠下心來，禁止進口台灣非電機電子類(第85章以外)的貨品，只讓陸方較依賴我方的電機電子類(第85章)產品進口，就可以讓台灣近600億美元的產品必須另謀出路、甚或無路可走，讓台灣一年至少700億美元的貿易順差幾乎完全消失。請問，台灣可挺得下來？」

吳斯懷感嘆，似乎只有國防部感受到情勢險峻，積極備戰，國防部一再強調，國軍本「不挑釁、不示弱」的原則，強化各項戰備整備，以達到「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」之目標。又說，戰力的發揚，關鍵並不在時間的長短，憑藉的是守護自由民主的決心。國軍有信心，也有能力，迫使敵人犯台失敗，即使戰到最後一兵一卒，也絕不會讓敵人越雷池一步。

吳斯懷質疑，目前除了國軍努力備戰之外，國安高層，其他部會呢？外交戰、經濟戰、網路戰、心理戰、國家基礎設施防護、能源危機(天然氣儲量)，這些威脅都不是國防部主責業務，我們準備好了嗎？請問蔡總統，兩岸除了對撞沒有其他選項嗎？不需要卑躬屈膝，但妳有尋求對等、尊嚴、對話的空間嗎？再放任情勢發展，會不會還沒等國軍上場就Game Over？