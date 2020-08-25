屢與蔡英文互嗆 蔡詩萍：馬英九恐讓卸任總統失去高度

前總統馬英九與總統蔡英文因對九二共識、國家路線看法頻頻隔空交鋒，2008年曾任馬總統精選總部發言人的媒體人蔡詩萍今在個人臉書公開表示，馬英九實在不必跳到第一線，應就讓國民黨接班梯隊自己去摸索主流民意。

蔡詩萍表示，卸任總統在爭議性的問題上有太多表態，會讓卸任總統失去高度，變成黨派化。

蔡詩萍說，馬英九「管太多」政治現實，又介意太多自己的主張被時代更替，結果造成國民黨內很大的尷尬，年輕世代反對馬嘛，被外界見縫插針；但如果支持馬，又給人奶水戒不掉的「靠輩」困窘。

「兒孫自有兒孫福，不同時代自有他們的抉擇。」蔡詩萍認為，國民黨確實陷入嚴重挑戰期，青黃不接、人才斷層、政策立場搖擺；但越是這樣越要讓青壯世代自己透過摸索、辯論、溝通，然後找出自己的路。

蔡詩萍表示，過去黨政大員始終放不下，動輒出來插手，甚至有「回鍋的念頭」，這樣做只會讓國民黨與時代脫節更遠，與主流社會的期待，差距更大；看到馬英九屢屢站第一線扮演嗆聲蔡英文政府的高分貝炮手，他「頗有異議」。

蔡詩萍舉例，美國卸任總統除為自己黨提名人助選，有時會攻擊他黨候選人，否則對異見多半緘默，只因時代不同了，十年河東、十年河西，「你當年成功是對的，如今不一定還對、還會成功」，退休的放不下只會阻礙年輕人無法自主成長。

至於馬英九與蔡英文的兩岸政策，蔡詩萍認為，馬有他的論述依據時空條件配合，蔡也有她的論述傳承與時空環境現實性，蔡與馬的對嗆，基本上是兩套價值觀完全迥異的論述的對尬，但兩套完全不同論述都有民意支持則是因台灣現實政治。

蔡詩萍表示，台灣是移民社會，是多次政治因素大遷徙、層層累積的社會，藍綠的對峙格局正反映了這樣的歷史土壤；藍綠之間互有勝負，取決於每次對壘時雙方候選人條件，也決勝於當時時空環境的主旋律，就是大環境因素。

蔡詩萍說，從歷史累積土壤看，馬英九觀點不能說沒有社會基礎，但2008年馬能勝選，能創造「九二共識」氛圍，難道不是因中共「胡溫體制」溫和路線，當今中共總書記習近平年代還有成功條件？習近平肯點頭不讓「台灣被香港化」？

蔡詩萍認為，當2014年太陽花學運爆發，中共權力核心轉移到習近平強悍立場時，台灣內外的因素都在變化，之後民進黨、蔡英文論述取得成功，何嘗不是國民黨、馬英九的路線沒有「與時俱進」？

蔡詩萍表示，當2019年習近平把「九二共識」硬套上「一國兩制」框架，當香港反送中讓人看破「一國兩制」恐怖時，還主張「九二共識」的人，其實完全忽略當下時空，是要繼續一廂情願期待中共善意？還是自己先站穩立場自立自強？

蔡詩萍說，馬英九不能再「沉迷於」當時「九二共識」順遂，卻「嚴重忽視」或「故意看不見」此時中共的傲慢與偏見。