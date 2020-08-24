江啟臣宣傳公投綁大選連署 蔡英文臉上多了巴掌印

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣推動「公投綁大選」公投，諷刺蔡英文總統先降低公投門檻又收回是自打嘴巴。圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席江啟臣推動「公投綁大選」公投，諷刺蔡英文總統先降低公投門檻又收回是自打嘴巴。圖／取自江啟臣臉書

國民黨主席江啟臣在臉書宣傳他所領銜推動的「公投綁大選」公投，指蔡英文總統曾說公投門檻下修是「人民作主的時刻」，而她卻只願意讓人民作主一次，立刻就把公投權力沒收，增加通過門檻。江用八張圖卡解釋為何公投要綁大選，其中一張蔡總統臉上巴掌印，藉此諷刺她在公投修法上自打嘴巴。

江啟臣表示，民進黨在以多數暴力通過「公投脫鉤大選」後，不但會造成公投案投票率降低，因為要單獨舉辦投票，將造成公帑白白浪費，公民團體對公投成案率不抱期待，因此發起公投的意願也大幅下滑，2018年至今只有一個公投案成案，就證明了現在的公投，根本就是名存實亡。

江啟臣指出，在2017年立法院大幅降低公投法門檻之後，讓許多關心社會議題的人民團體，積極發起公投連署，2018年的九合一大選出現十案公投案，最終通過七案，更是我國史上的最高紀錄。

江啟臣批評民進黨因為執政無能、因為害怕 而剝奪了人民的權力，現在國民黨正在推動「打破鐵籠、還我公投」的一系列行動，包括全台巡迴演講、連署發起公投，努力爭取更多國人對公投議題的重視和了解，國民黨要把屬於人民的權力討回來。

江啟臣說，國民黨發起「公投綁大選」公投，就是因為看到民進黨一黨獨大，已經出現濫權與貪腐，國人必須透過公投，直接行使人民權利，才能夠對政府予以制衡。「打破鐵籠、還權於民」，正是國民黨努力的目標，希望所有關心民主的好朋友連署，也請託大家務必於8月30日前寄出連署書。

公投 江啟臣 國民黨

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