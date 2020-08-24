雙英互槓 羅文嘉提兩蔣遺訓勸馬英九三思

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

前總統馬英九日前出席「國安不安全」研討會，批評蔡英文總統「聯美抗陸」，把國家推向戰爭邊緣，蔡總統則在臉書反批馬在主權議題上卑躬屈膝，現、卸任總統隔空互槓。民進黨前秘書長羅文嘉則在臉書上藉兩蔣遺訓勸馬三思。

羅文嘉說，馬這些言論非意外即興之作，屬於一種正式的立場宣示。聽到前總統發表這種公開呼應敵人戰略目標、基本訴求的言論，心頭除了為之一震，實在百感交集，所以忍著不講話。

羅文嘉說，國家前途艱辛，不比過去戒嚴時代。「我們既要提升內部政治品質、除弊興利，又要對抗強虜覬覦，守護民主，台灣人的肩膀與心臟，要比過去更勇敢強大。馬英九最喜歡強調遵循蔣氏父子遺訓，就節錄他們遺囑中的一段，敬請馬前總統三思。」

羅文嘉說，蔣介石遺囑提到，「實踐三民主義，光復大陸國土，復興民族文化，堅守民主陣容，爲余畢生之志事，實亦卽海內外軍民同胞一致的革命職志與戰鬥決心。惟願愈益堅此百忍，奮勵自強，非達成國民革命之責任，絕不中止！矢勤矢勇，毋怠毋忽。」蔣經國遺囑提到，「萬一余為天年所限，務望我政府與民衆堅守反共復國決策，並望始終一貫積極推行民主憲政建設。全國軍民，在國父三民主義與先總統遺訓指引之下，務須團結一致，奮鬥到底，加速光復大陸，完成以三民主義統一中國之大業，是所切囑。」

羅文嘉也說，做不到光復大陸國土，至少守住台灣民主吧，蔣氏父子一生與共黨鬥爭，怎堪想像今日國民黨，「國民黨怎麼活很簡單，反共保台即可。」

羅文嘉 馬英九 國民黨

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