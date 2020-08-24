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馬英九談郝柏村認同九二共識 對照出自私政客的醜惡

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
前總統馬英九追思行政院前院長郝柏村。圖／取自馬英九臉書
前總統馬英九追思行政院前院長郝柏村。圖／取自馬英九臉書

前總統馬英九在臉書表示，昨天是 「八二三砲戰」62周年，他與大家一同追思曾在這場戰役浴血保衛台灣的行政院前院長郝柏村。他指出，郝曾表示兩岸關係的和平發展，以九二共識為基礎，民進黨以找不到文字協議，即視九二共識不存在，這是昧於事實的狡辯。馬說，郝柏村這番真知灼見，對照出自私政客的醜惡。

馬英九指出，郝柏村任內是兩岸關係變化最大的階段。1992年8月1日時任總統李登輝主持第八次國統會全體委員會議，裁示通過「關於『一個中國』涵義」的決議文」，郝柏村跟他都在場。這個決議，成為當年11月海基、海協兩會以傳真函達成「一個中國，各自表述」的「九二共識」的基礎。 郝柏村當時說，「反對兩個中國、一中一台與台灣獨立」，他認為，兩岸應和平競爭，並呼籲中共當局尊重人權法治，實行民主政治，接受我方為「對等政治實體」，「共存國際社會」，足見他不卑不亢、務實前瞻的兩岸主張。

馬英九表示，郝柏村對於還原前總統蔣中正領導的抗戰史實不遺餘力，他到大陸訪問時，嚴正駁斥中共扭曲，多次指出，八年抗戰「是蔣委員長一人領導，沒有第二個人」，是非分明，風骨嶙峋。

對於南海太平島爭議，馬英九說，2015年11月下旬，菲律賓汙衊我國領土太平島不是島嶼，只是一個岩礁，為澄清真相，他在2016年安排各界人士分批搭乘C-130運輸機至1600公里外的太平島參訪，來回6小時。當時高齡98的郝柏村不畏辛勞，堅持登島。因為郝一生戎馬，就是沒去過這個南海小島。當天晚上他在台北賓館以便餐招待，隨行人員累得人仰馬翻，郝柏村依然精神矍鑠，郝養生有道，又愛國情殷，都讓人動容。

馬英九表示，郝柏村始終心繫兩岸和平與台灣安全，他曾指出，「兩岸關係的和平發展，以『九二共識』為基礎，民進黨以找不到文字協議，即視九二共識不存在，這是昧於事實的狡辯。九二共識得來不易，攸關人民禍福，值得大家珍惜」。我們看到當前台海緊張情勢升高，執政者為了政治利益拋棄九二共識、破壞兩岸關係、不顧民眾安危，郝柏村這番真知灼見，對照出自私政客的醜惡。

馬英九說，郝柏村精采的一生，猶若一篇捍衛中華民國的史詩，1993年在中山樓國民大會振臂高喊「中華民國萬歲、反對台獨」那一幕，讓他永難忘懷，「永遠的郝院長，中華民國能有您真好」。

郝柏村 九二共識 馬英九

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