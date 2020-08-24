快訊

合利他命確定易主！武田近680億元出售消費者保健事業

扛路平重責 林欽榮：高雄可以做得更好

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
林欽榮是高雄半子，他說，認同陳其邁市長會是全心做事、重視民意的父母官，和他理念契合，決定加入團隊，心底最不捨的是他在交大的學生，這兩天就會寫一封信向學生道別。記者王慧瑛／攝影
林欽榮是高雄半子，他說，認同陳其邁市長會是全心做事、重視民意的父母官，和他理念契合，決定加入團隊，心底最不捨的是他在交大的學生，這兩天就會寫一封信向學生道別。記者王慧瑛／攝影

高雄市陳其邁團隊今天上任，陳其邁曾說「路平絕對比前朝好」，讓主管工程、交通的副市長林欽榮壓力不小。林欽榮說，他將要求建置3D地下管線圖、精密地圖等，也借助科技化、數位化落實路平，第一線里長能透過APP反映報修資訊，讓道路維修更有效率。

陸續在台南市、台北市政府擔任副市長，林欽榮2011年曾在高雄當工務局長，陳其邁邀約他加入團隊與高雄再續緣分，六都歷練過三都，林欽榮說，每個城市各有獨一無二特質，很難做比較，「但我相信高雄可以做得更好」。

林欽榮說，還沒上任前，已走一趟高雄市道路挖掘管理中心，了解目前運作模式，高雄市工業城市，面積是台北市11倍大，臨海工業區段道路因為重車、拖板車頻繁輾壓，道路品質管理有挑戰性。

林欽榮說，要做好路平，經費、方法要到位，若沒有共同管理機制、數位化絕對做不好路平，要建立營建文化，發包、監督嚴格，必要時將成立督導委員會。

林也說，路平要與時俱進走向數位化、智慧化，運用透地雷達等方法，建置3D地下管線圖是很重要一步，要求國公營事業和市府合作，建立強迫式合作關係，也會要求水利局等跨局處合作，水利局掌握水文等資料，各局處要共同討論，才能讓路平工程更徹底。

63歲林欽榮是高雄半子，妻子老家在高雄鹽埕區，他向任教10餘年的交通大學遞出辭呈，加入陳其邁團隊，讓自己沒有懸念，全力做好新角色。

國民黨議員陳麗娜發文質疑林欽榮在台南服務前間處理南鐵土地徵收案、台北社子島開發都引來爭議。林欽榮說，若處理公務過程有得罪人，代表他處理經驗不夠完善，願意多學習 、多傾聽，並重視社會參與。林也說，他是理性的人，該做決定就做決定，成與敗自己要負責，若對多數人是合理的、對城市長遠發展是有益的，就會勇往直前。

林欽榮是高雄半子，他說，認同陳其邁市長會是全心做事、重視民意的父母官，和他理念契合，決定加入團隊，心底最不捨的是他在交大的學生，這兩天就會寫一封信向學生道別。記者王慧瑛／攝影
林欽榮是高雄半子，他說，認同陳其邁市長會是全心做事、重視民意的父母官，和他理念契合，決定加入團隊，心底最不捨的是他在交大的學生，這兩天就會寫一封信向學生道別。記者王慧瑛／攝影
林欽榮是高雄半子，他說，認同陳其邁市長會是全心做事、重視民意的父母官，和他理念契合，決定加入團隊，心底最不捨的是他在交大的學生，這兩天就會寫一封信向學生道別。記者王慧瑛／攝影
林欽榮是高雄半子，他說，認同陳其邁市長會是全心做事、重視民意的父母官，和他理念契合，決定加入團隊，心底最不捨的是他在交大的學生，這兩天就會寫一封信向學生道別。記者王慧瑛／攝影

林欽榮 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

陳其邁盤整韓國瑜「滿天星」計畫 教育局重新評估配套

陳其邁從簡拚上工 整體盤點前朝不合宜政策

影／陳其邁就職亮點多 強調挑戰才要開始

宣誓就職 陳其邁：捲起袖子立刻上工

相關新聞

台南高中生前往金門交流親吻土地表敬意 綠議員：別搞錯對象

昨天是金門823砲戰62周年，台南市瀛海中學師生前往與金門高中交流，下飛機的第一件事就是親吻金門的土地，表達對烈士與金門...

女網友太像賴品妤挨罵 本尊致歉：真的不好意思

民進黨立委賴品妤日前在自己臉書上提到，有網友在她臉書放大她胸部並指控腥羶色，難道這傢伙自己沒胸部，「脖子接腸子」？賴品妤...

扛路平重責 林欽榮：高雄可以做得更好

高雄市長陳其邁團隊今天上任，陳其邁曾說「路平絕對比前朝好」，讓主管工程、交通的副市長林欽榮壓力不小。林欽榮說，他將要求建...

原民轉型正義杜孝生、廖麗川有罪撤銷 賴清德：委屈了

促轉會今舉行記者會，正式公告因「高一生、湯守仁等叛亂及貪汙案」遭牽連的杜孝生、廖麗川兩人，經重新調查後，均撤銷有罪判決。...

馬英九曾為主權力抗列強 陳以信：蔡英文捫心自問能否

蔡總統批評前總統馬英九在國家主權上「卑躬屈膝」，國民黨立委、前總統府發言人陳以信今天表示，他曾親眼目睹馬英九為了我國主權...

6成挺美制裁中共 學者籲馬澄清說法

「台灣有高度民意支持美國制裁中共，馬前總統『首戰即終戰』的說法需對外澄清，否則對藍營選情非常傷！」24日的台灣民意基金會上，基金會董事長游盈隆說，阿札爾訪台對蔡英文支持度提升很多。針對馬前總統言論，北市大教授丁庭宇認為，身為當過總統的人不應該說這種話，馬英九需要對外再作說明。

6成5民眾給阿扁及格 籲小英考慮特赦

「歷任總統滿意度，有65%的民眾給陳水扁前總統打出及格的分數，蔡總統應該重視這些民意！」台灣民意基金會24日公布歷任總統滿意度，其中有84.8%的民眾認為蔣經國及格，而陳水扁總統更只落後李登輝，位居第3。台灣民意基基會董事長游盈隆呼籲蔡總統，陳前總統歷經風雨還有這樣的支持度，她應考慮對他進行特赦。

馬英九動作頻頻！陳揮文指「馬想選總統」：我會再投他

前總統馬英九近日與蔡英文總統持續互槓，日前馬舉辦「國家不安全」研討會，痛批蔡英文的兩岸政策，今日更反批「製造恐慌最內行的就是蔡總統」。資深媒體人陳揮文表示，馬英九近日頻發言，可能是2024年想再選一次總統，若屆時國民黨仍然沒有人才，他會再投馬一次。

桃園機場的未來？林佳龍：3個航廈形成一個大航廈

桃園國際機場第三航廈主體工程日前順利開標，對於是否拆除重建第一航廈？交通部長林佳龍上午指出，目前尚未定案，但桃園機場事實...

【重磅快評】誰在國家內部找敵人？賴清德心裡最清楚

誰卑躬屈膝？誰把國家帶到戰爭邊缘？誰又在內部尋找敵人？近來這些總統級的互嗆占滿媒體篇幅，前總統馬英九火力全開，蔡英文總統...

U值媒／面對台灣 馬英九「投降式和平」的邏輯

馬英九說的是「蔡英文不斷親美，是選擇錯誤的國家路線，輕率的把國家推到戰爭邊緣」，這是把被打的責任歸於被打的人，被強姦的責任歸於被強姦的人，有一種奇怪的邏輯話術像是，裙子別穿那麼短不就好了嗎？半夜幹嘛不乖乖待在家裡呢，諸如此類。蘇起是馬英九請去的來賓，說法就公正了一點，我們也別誤會人家，畢竟蘇起家沒有女兒女婿在香港發大財，蘇起的全家也應該沒有綠卡或美國籍，他說的是「台灣安全繫於北京一念，若台海發生戰爭，美方愛莫能助」。

新黨諷蔡英文看到美日除跪下和卑躬屈膝 沒其他路可選

新黨「21青」連線發起人王炳忠、蘇恆、林明正上午與網路政論YouTuber寒國人舉行記者會，力挺前總統馬英九提出的「首戰...

熱門新聞

台南開出第一張未戴口罩罰單 對象竟然是市長

25日彰化萬人血清檢測期中報告 台大公衛學院宣布取消

時隔不到一周 台灣又輸出一新冠肺炎病例至上海

正妹韓粉貼高鐵照「回高雄監督陳其邁」她酸：暖男形象是假的

時力爆配票錄音檔疑雲出走多一個 曾玟學宣布退黨

馬英九再嗆蔡 「妳才是動用國家機器在內部找敵人」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。