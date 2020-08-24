扛路平重責 林欽榮：高雄可以做得更好
高雄市長陳其邁團隊今天上任，陳其邁曾說「路平絕對比前朝好」，讓主管工程、交通的副市長林欽榮壓力不小。林欽榮說，他將要求建置3D地下管線圖、精密地圖等，也借助科技化、數位化落實路平，第一線里長能透過APP反映報修資訊，讓道路維修更有效率。
陸續在台南市、台北市政府擔任副市長，林欽榮2011年曾在高雄當工務局長，陳其邁邀約他加入團隊與高雄再續緣分，六都歷練過三都，林欽榮說，每個城市各有獨一無二特質，很難做比較，「但我相信高雄可以做得更好」。
林欽榮說，還沒上任前，已走一趟高雄市道路挖掘管理中心，了解目前運作模式，高雄市工業城市，面積是台北市11倍大，臨海工業區段道路因為重車、拖板車頻繁輾壓，道路品質管理有挑戰性。
林欽榮說，要做好路平，經費、方法要到位，若沒有共同管理機制、數位化絕對做不好路平，要建立營建文化，發包、監督嚴格，必要時將成立督導委員會。
林也說，路平要與時俱進走向數位化、智慧化，運用透地雷達等方法，建置3D地下管線圖是很重要一步，要求國公營事業和市府合作，建立強迫式合作關係，也會要求水利局等跨局處合作，水利局掌握水文等資料，各局處要共同討論，才能讓路平工程更徹底。
63歲林欽榮是高雄半子，妻子老家在高雄鹽埕區，他向任教10餘年的交通大學遞出辭呈，加入陳其邁團隊，讓自己沒有懸念，全力做好新角色。
國民黨議員陳麗娜發文質疑林欽榮在台南服務前間處理南鐵土地徵收案、台北社子島開發都引來爭議。林欽榮說，若處理公務過程有得罪人，代表他處理經驗不夠完善，願意多學習 、多傾聽，並重視社會參與。林也說，他是理性的人，該做決定就做決定，成與敗自己要負責，若對多數人是合理的、對城市長遠發展是有益的，就會勇往直前。
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