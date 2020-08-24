扛路平重責 林欽榮：高雄可以做得更好

高雄市長陳其邁團隊今天上任，陳其邁曾說「路平絕對比前朝好」，讓主管工程、交通的副市長林欽榮壓力不小。林欽榮說，他將要求建置3D地下管線圖、精密地圖等，也借助科技化、數位化落實路平，第一線里長能透過APP反映報修資訊，讓道路維修更有效率。

陸續在台南市、台北市政府擔任副市長，林欽榮2011年曾在高雄當工務局長，陳其邁邀約他加入團隊與高雄再續緣分，六都歷練過三都，林欽榮說，每個城市各有獨一無二特質，很難做比較，「但我相信高雄可以做得更好」。

林欽榮說，還沒上任前，已走一趟高雄市道路挖掘管理中心，了解目前運作模式，高雄市工業城市，面積是台北市11倍大，臨海工業區段道路因為重車、拖板車頻繁輾壓，道路品質管理有挑戰性。

林欽榮說，要做好路平，經費、方法要到位，若沒有共同管理機制、數位化絕對做不好路平，要建立營建文化，發包、監督嚴格，必要時將成立督導委員會。

林也說，路平要與時俱進走向數位化、智慧化，運用透地雷達等方法，建置3D地下管線圖是很重要一步，要求國公營事業和市府合作，建立強迫式合作關係，也會要求水利局等跨局處合作，水利局掌握水文等資料，各局處要共同討論，才能讓路平工程更徹底。

63歲林欽榮是高雄半子，妻子老家在高雄鹽埕區，他向任教10餘年的交通大學遞出辭呈，加入陳其邁團隊，讓自己沒有懸念，全力做好新角色。