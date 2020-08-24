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原民轉型正義杜孝生、廖麗川有罪撤銷 賴清德：委屈了

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
促轉會今上午舉行「縫隙裡有光：促轉會平復杜孝生、廖麗川司法不法」記者會暨座談會，副總統賴清德在致詞時表示，「你們受委屈了！」圖／促轉會提供
促轉會今上午舉行「縫隙裡有光：促轉會平復杜孝生、廖麗川司法不法」記者會暨座談會，副總統賴清德在致詞時表示，「你們受委屈了！」圖／促轉會提供

促轉會今舉行記者會，正式公告因「高一生、湯守仁等叛亂及貪汙案」遭牽連的杜孝生、廖麗川兩人，經重新調查後，均撤銷有罪判決。副總統賴清德在致詞時表示，「你們受委屈了！」代表蔡總統追悼二位受難者，並感謝促轉會處理此案的努力。

促轉會今上午舉行「縫隙裡有光：促轉會平復杜孝生、廖麗川司法不法」記者會暨座談會。除了促轉會主委楊翠、委員陳雨凡、蔡志偉等出席，也邀請杜孝生案件聲請人杜銘哲、受難者廖麗川家屬廖純慶。此外，副總統賴清德也受邀到場致詞。

促轉會指出，1954年，阿里山鄒族領袖高一生的胞弟、時任吳鳳鄉衛生所所長的杜孝生，以及吳鳳鄉鄉公所森林幹事廖麗川兩人捲入「高一生、湯守仁等叛亂及貪汙案」，分別被判處17年和10年有期徒刑。

促轉會指出，促轉條例落實正義，包括湯守仁、高一生等人，已獲賠償，其有罪判決，已在促轉條例施行時視為撤銷。但與其同案的杜、廖二人獲判的是貪汙罪名，不符補賠償要件所限定的內亂外患等罪，杜氏與廖氏家屬皆曾申請賠償遭拒，其罪名仍在，無從獲得平反。

如今，促轉條例通過後，促轉會依家屬聲請，重新調查後，認定二人所受追訴、審判「違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則」，屬「司法不法」，依促轉條例第6條第3項第2款規定，並在今年7月29日委員會通過，公告杜孝生、廖麗川有罪判決撤銷。

促轉會強調，本案凸顯威權統治時期政府透過政治案件控制原鄉，其對貪汙的追訴、審判，係威權統治當局對阿里山原鄉政治控制的手段，濫用應受拘束的國家權力，以達到政治上打壓異己，以及控制原住民族的目的。

楊翠表示，這個案件不只對家屬來說痛苦，更對整個部落造成長期的撕裂與汙名，因此除了司法不法的平復，促轉會也於8月22日在阿里山部落舉辦論壇，向部落頭目與耆老說明本案調查的結果與過程，希望讓當事人與家族的汙名可以被洗滌。

聲請人杜銘哲則表示，這個案子能夠平復，是全台灣人努力的成果。他陳述自己基於原住民身分所受到的經歷，一方面自己所屬的鄒族長期承受殺害吳鳳的汙名，又再遭遇湯守仁叛亂案、湯英伸案，而這個案子發生後，杜孝生與家人被迫遷徙到大埔，從此失去母體文化的庇護，「在鄒族中完全被消失了」。杜銘哲認為，平反的意義是，終於讓他的父親得以在部落重新被看見。

賴清德致詞則強調，「你們受委屈了！」代表總統追悼二位受難者，也對家屬表示欽佩，並感謝促轉會的努力，不只調閱卷宗，並在部落前面洗刷受難者的汙名。他肯定本案的意義，尤其作為原民轉型正義指標案件，以及本案平復的罪名並非內亂、外患，讓正義的光照進補償條例要件限制造成的縫隙。

促轉會 促轉條例 受難者 原住民

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