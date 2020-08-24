馬英九曾為主權力抗列強 陳以信：蔡英文捫心自問能否

蔡總統批評前總統馬英九在國家主權上「卑躬屈膝」，國民黨立委、前總統府發言人陳以信今天表示，他曾親眼目睹馬英九為了我國主權，對大陸、美、日採取強硬態度，不卑不亢，堅守國家應有權益與主權立場。

陳以信透過臉書貼文表示，聽到蔡總統酸馬英九在國家主權上「卑躬屈膝」，讓他笑出來，以為蔡總統不是誤用成語就是在開玩笑！他這位前老闆在主權議題上有多硬，陳以信舉三次他當總統府發言人時的親身經歷做見證：

第一次是對老共。陳以信説，馬習會時他曾陪同到新加坡去，不過直到當天中午雙方都還吵得不可開交，直到最後一刻都還沒能達成共識，當時他親耳聽到馬總統說，如果中共不願接受我方在會中講「一中各表」，就取消下午會面，馬上回台北！逼得對方不得不讓步，最後馬習會才能順利開成。

第二次是對老美。陳以信說，自從南海仲裁案菲律賓把太平島扯進去後，為了凸顯太平島是島不是礁，馬總統就一直安排要去太平島視察，但美國人一直強力阻擋，最後馬總統還是頂住龐大壓力前往，才讓國際媒體注意到台灣的南海主張。馬還交代陳以信再帶領國際媒體團前往，才能將太平島是島的事實畫面傳遞給全球都知道。

第三次是對日本。陳以信表示，卸任前發生東聖吉16號事件，日本公務船在距離沖之鳥礁150海里處扣押我國漁船與船長，馬總統立即分在台北與東京向日方表達強烈抗議，更要外交部公開把話說清楚，沖之鳥才9平方公尺大是礁不是島，依海洋法公約不該享有200海里經濟海域，因此日方無權扣押我國漁船，應該立即放人放船。同時馬總統更派出海巡3000噸級高雄艦與其他兩條巡護艦，立即前往沖之鳥礁海域護漁，最後日方終於放回人船。

陳以信呼籲蔡總統「捫心自問」，馬總統面對美、日、陸時都是不卑不亢，堅守國家應有權益與主權立場，如果馬總統這樣叫做「卑躬屈膝」，那蔡現在東海主權不敢聲張，南海權益不聞不問，台海危機束手無策，不是連「卑躬屈膝」四字都還不如嗎？