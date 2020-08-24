6成5民眾給阿扁及格 籲小英考慮特赦

「歷任總統滿意度，有65%的民眾給陳水扁前總統打出及格的分數，蔡總統應該重視這些民意！」台灣民意基金會24日公布歷任總統滿意度，其中有84.8%的民眾認為蔣經國及格，而陳水扁總統更只落後李登輝，位居第3。台灣民意基基會董事長游盈隆呼籲蔡總統，陳前總統歷經風雨還有這樣的支持度，她應考慮對他進行特赦。

兩蔣認同度仍高

調查中，蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九與蔣介石依序獲得84.8%、84.3%、65.6%、64.8%與58.3%的民眾認為擔任總統及格，游盈隆認為，老蔣生前爭議甚大，卻還可以獲得近6成民眾的認可，代表台灣的族群已經大幅度和解，但也有可能是民眾對老蔣的作為並無清楚了解，值得觀察。

「蔣經國的開明專制，帶動台灣經濟發展，是他可以獲得最高比例認同的原因」游盈隆分析，蔣與李之間的差距已統計來說意義也不大，因此基本上就是在伯仲之間，而陳前總統歷經官司、國務機要費等案件後，現正在保外就醫，期間也有引發爭議，但民眾仍多對他表示認同，蔡總統也需要反思。

「英」特赦陳前總統

資深媒體人楊憲宏認為，特赦陳水扁可以讓蔡總統在黨內的聲望更穩固。北市大都會產業經營與行銷學系教授丁庭宇則表示，雖然老蔣爭議很多，但是國民政府剛來台灣時，無論是古寧頭戰役、823砲戰、中美斷交等都撐過去了，因此民眾對於兩蔣的認同度比想像中還要高。

他也說，蔣經國在10大建設等方面的政治宣傳很成功，帶動了政治人物親民的印象。前考選部長林嘉誠表示，台灣歷經過台海飛彈危機，雖然歷任總統們都讓台灣度過艱難的國際局勢，不過現在兩岸擦槍走火的機會很高，台灣也要避免小衝突，防止自己陷入戰火之中。

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