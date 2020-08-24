6成挺美制裁中共 學者籲馬澄清說法

「台灣有高度民意支持美國制裁中共，馬前總統『首戰即終戰』的說法需對外澄清，否則對藍營選情非常傷！」24日的台灣民意基金會上，基金會董事長游盈隆說，阿札爾訪台對蔡英文支持度提升很多。針對馬前總統言論，北市大教授丁庭宇認為，身為當過總統的人不應該說這種話，馬英九需要對外再作說明。

台灣高度挺美反中？

台灣民意基金會的調查顯示，有有60.3%支持美國制裁中共、40.8%民眾擔心兩岸爆發戰爭，33.9%民眾對於馬前總統首戰即終戰的說法表示認同、58%民眾表示不認同，此處基金會的問法是推論馬英九論述為「兩岸一開戰，台灣根本等不到美軍來戰爭就結束，中共就贏了」而進行調查。

不過北市大都會產業經營與行銷學系教授丁庭宇認為，美中之間全面開戰的可能性不高，但是中、台之間卻不是這樣，如果美國的操作都只是為了選舉，川普看起來連選輸都可能不願交接，因此也要非常謹慎。前考選部長林嘉誠也提醒，日、韓、歐盟是否會跟著響應美國反中還需要觀察。

馬須說清楚立場

而在場專家們都認為馬英九前總統先前「首戰即終戰」的說法都需要再作澄清。資深媒體人楊憲宏批評，這種看衰國軍的言論不應該是身為前總統該說的話，而且後來智庫也有澄清，馬前總統如果不澄清，在現在民意潮流下，對國民黨只會重傷。丁庭宇則認為，國軍戰力有限是事實，不過馬英九也要再次對外說清楚他的判斷依據。

楊憲宏認為，小英的滿意度近來也因為阿札爾訪台而大幅提升，其實陳時中與阿札爾的互動，透過視訊會議就已足夠，為何還要來台？這也代表美國對台的態度加強。游盈隆也分析，美國希望能讓蔡總統的民調支持度維持在6成左右，8月的65.8%比7月提高了7.3%，策略目前看起來頗成功。

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