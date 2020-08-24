桃園機場的未來？林佳龍：3個航廈形成一個大航廈

桃園國際機場第三航廈主體工程日前順利開標，對於是否拆除重建第一航廈？交通部長林佳龍上午指出，目前尚未定案，但桃園機場事實上已是一個航空城、一個智慧機場的城市，未來如何在功能和設計、特別是交通動線和服務上把3個航線整合成一個大航廈（Mega-Terminal），是未來的方向。

林佳龍上午到台中市主持工程動土典禮，針對桃機問題接受媒體聯訪時表示，這個案子還沒有定案，但會以滾動式的檢討，桃園機場事實上已經變成一個航空城，第三航廈過一年多的努力，現在已經有2家結合國內與國際的大廠投標，未來可以因應機場服務容量增加的需求。

他指出，疫情對國際的航空業衝擊也很大，會根據變化再行檢視，但目標第三航廈可以跟一、二航廈，整合成超大型的機場服務，怎麼樣在未來功能設計，特別是交通動線與服務上，三個航廈可以整合成一個大航廈，這是一個大方向。

林佳龍說，有關第一航廈的整建，不管是整修或重建，現在開始會因應第三航廈的招標啟動評估，還有時間、也還沒有定案。

據交通部先前指出，第一航廈1978年底完工、1979年2月啟用，至今已超過40年，雖曾整建，但當年很多設計、施工及變更設計相關資料未能完整保存，增加維修困難，加上結構已老舊，安全考量，遲早要重建。第三航廈主體工程日前順利開標，預計2024年至2026年分階段完工。交通部將評估拆除並重建使用逾40年的第一航廈，時間點在第三航廈完工之後。