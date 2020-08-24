聽新聞
test
0:00 / 0:00
馬英九動作頻頻！陳揮文指「馬想選總統」：我會再投他
前總統馬英九近日與蔡英文總統持續互槓，日前馬舉辦「國家不安全」研討會，痛批蔡英文的兩岸政策，今日更反批「製造恐慌最內行的就是蔡總統」。資深媒體人陳揮文表示，馬英九近日頻發言，可能是2024年想再選一次總統，若屆時國民黨仍然沒有人才，他會再投馬一次。
馬英九今日出席2020青年營隊「大九學堂」受訪時表示，他最近講的一些真話、實話會觸動民進黨內心深處真正的問題。現在兩岸情勢這麼緊張，被國際列為政治安全惡化地區，美國和大陸衝突不斷，這都是事實，不是他製造的，他也沒有這個能力製造，「製造恐慌最內行的就是蔡總統」，去年選舉蔡英文就是靠不斷製造芒果乾當選，「賴副總統應該有深刻體會」。
陳揮文在23日的政論節目《TVBS戰情室》表示，馬英九擁有3個基金會並不合理，推測是馬去年就想選總統，而不是想競逐黨主席。
陳揮文表示，若到了2024年，國民黨仍然沒有人才，馬英九再選一次總統，他還要再投給他一次。他表示，「要不然沒有人可以投，那要投誰？難道投民進黨的賴清德嗎？」國民黨沒有人才敢扛責，只好由馬英九出任，選民也沒有其他選擇，
陳揮文表示，明年國民黨主席改選，將牽扯到2022年九合一大選、2024年總統大選，他呼籲，「千萬不要再點名前高雄市長韓國瑜」，他解釋，當初韓國瑜在任市長期間，雖喊出封城計畫，但並未實施，卻被網友圍剿，可見抹黑韓國瑜的手法相當惡劣，因此韓最好再休息一下。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言