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馬英九動作頻頻！陳揮文指「馬想選總統」：我會再投他

聯合新聞網 / 綜合報導
前總統馬英九。記者余承翰／攝影
前總統馬英九。記者余承翰／攝影

前總統馬英九近日與蔡英文總統持續互槓，日前馬舉辦「國家不安全」研討會，痛批蔡英文的兩岸政策，今日更反批「製造恐慌最內行的就是蔡總統」。資深媒體人陳揮文表示，馬英九近日頻發言，可能是2024年想再選一次總統，若屆時國民黨仍然沒有人才，他會再投馬一次。

馬英九今日出席2020青年營隊「大九學堂」受訪時表示，他最近講的一些真話、實話會觸動民進黨內心深處真正的問題。現在兩岸情勢這麼緊張，被國際列為政治安全惡化地區，美國和大陸衝突不斷，這都是事實，不是他製造的，他也沒有這個能力製造，「製造恐慌最內行的就是蔡總統」，去年選舉蔡英文就是靠不斷製造芒果乾當選，「賴副總統應該有深刻體會」。

陳揮文在23日的政論節目《TVBS戰情室》表示，馬英九擁有3個基金會並不合理，推測是馬去年就想選總統，而不是想競逐黨主席。

陳揮文表示，若到了2024年，國民黨仍然沒有人才，馬英九再選一次總統，他還要再投給他一次。他表示，「要不然沒有人可以投，那要投誰？難道投民進黨的賴清德嗎？」國民黨沒有人才敢扛責，只好由馬英九出任，選民也沒有其他選擇，

陳揮文表示，明年國民黨主席改選，將牽扯到2022年九合一大選、2024年總統大選，他呼籲，「千萬不要再點名前高雄市長韓國瑜」，他解釋，當初韓國瑜在任市長期間，雖喊出封城計畫，但並未實施，卻被網友圍剿，可見抹黑韓國瑜的手法相當惡劣，因此韓最好再休息一下。

馬英九 國民黨 韓國瑜

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