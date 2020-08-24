馬英九動作頻頻！陳揮文指「馬想選總統」：我會再投他

馬英九說的是「蔡英文不斷親美，是選擇錯誤的國家路線，輕率的把國家推到戰爭邊緣」，這是把被打的責任歸於被打的人，被強姦的責任歸於被強姦的人，有一種奇怪的邏輯話術像是，裙子別穿那麼短不就好了嗎？半夜幹嘛不乖乖待在家裡呢，諸如此類。蘇起是馬英九請去的來賓，說法就公正了一點，我們也別誤會人家，畢竟蘇起家沒有女兒女婿在香港發大財，蘇起的全家也應該沒有綠卡或美國籍，他說的是「台灣安全繫於北京一念，若台海發生戰爭，美方愛莫能助」。

2020-08-24 12:18