新黨諷蔡英文看到美日除跪下和卑躬屈膝 沒其他路可選

新黨「21青」連線發起人王炳忠、蘇恆、林明正上午與網路政論YouTuber寒國人舉行記者會，力挺前總統馬英九提出的「首戰即終戰，美國不會來」，呼籲人民應與蔡英文總統的「台獨暴衝」路線切割，並要求蔡英文應向人民交代在何種情境下，會開啟多次演練的黑鷹逃亡計畫。蘇恆也諷刺蔡英文看到美、日除了跪下和卑躬屈膝外，沒其他的道路可以選擇。

王炳忠表示，蔡英文批馬英九指和平不能靠卑躬屈膝，但他認為，和平才不能靠暴衝挑釁，難道馬英九遵循國家憲法就叫做卑躬屈膝嗎？大陸官方從來沒有表達立即要統一的迫切要求，至少在蔡英文去年喊出抗中保台之前，大陸都是爭取要和平交流、累積共識，最後達到和平統一，遵循我國的法理架構和事實。但蔡英文卻自己違憲走極獨的道路，搞出「中華民國台灣」和對岸是中國的說法，這不是違憲兩國論嗎？

王炳忠表示，蔡英文過去不斷演練黑鷹直升即逃亡計畫，證明馬英九所說的「首戰即終戰」並非無中生有。蔡英文說台灣要承受第一波攻擊，希望世界可以站出來，這就表示第一波攻擊「美國不會來」，所以蔡才說希望世界可以站出來；那第二波攻擊來臨前美國會不會來？根據過去他訪問美國在台協會的經驗，美方說要給二至三周的時間讓他們決定是否支持台灣防護，這段期間台灣要自己先撐住；美國在台協會前主席卜睿哲也公開講過，美國說一定會防衛台灣，這只是「暗示性」的承諾，從來不是絕對的。

蘇恆拿出蔡英文日前接見日本前首相森喜朗訪台團的照片，指這才叫做卑躬屈膝，還算蔡英文在台灣念大學，中文程度很好，一定知道卑躬屈膝的意思。她也拿出馬習會照片，表示這個才是平等、對等，因此兩岸之間有三通、ECFA和經貿往來，現在台灣對大陸的依存度比過去國民黨時期更高，就是過去平等協商才得到的結果。

蘇恆批蔡不敢為了慰安婦阿嬤向日本要求道歉，沉默到連提都不敢提，不願承認太平島是島，這些才是卑躬屈膝。馬英九依循憲法可以平等，抬頭挺胸站在對岸面前，蔡英文違背憲法一昧要台灣走獨立的道路，看到美、日，除了跪下、除了卑躬屈膝外，沒有其他的道路可以選擇，但蔡至今對大陸至今還是零溝通。

蘇恆還說，蔡英文一直說台灣民眾都很勇敢，但網路上卻已經開始瘋傳「不參戰聲明」，許多正在服役期間的男生說他們不願意參戰，還有女網友表示男友只當四個月的兵，如果不願參戰是否有違法的問題？蔡英文應該要讓人民安居樂業，有安全不受威脅的權力，但今天卻讓人民發不參戰聲明，「妳的黑鷹直升機不就是要逃亡去做流亡政府嗎？」

寒國人指出，為什麼美國不讓台灣發展核武，不賣好的武器，因為美國在對岸利益太龐大了，要叫他們怎麼分割？總統無法跟人民講實話，整天就只是為了選票，歷史顯示戰爭沒有贏家，卻還是要走回那個道路。沒有雙向對話，兩岸就沒有和平，執政者不告訴台灣人民真實的狀況，只會餵興奮劑，活在阿Q的世界，美國在南韓、日本沖繩駐軍，就是為了賺錢。他批，蔡英文連民進黨立委蔡易餘提「刪除國家統一」都不敢面對了，是不是卑躬屈膝？

林明正則奉勸國民黨，不要只有選票算計，不敢站出來替馬英九說話。他也指蔡英文總統說馬英九在國內找敵人，但事實上，去年選舉，蔡英文找假共諜王立強，使向新夫婦遭控共諜被軟禁在台灣，到底誰才在台灣內部找敵人？兩年前很多台灣學生希望到大陸就學，請老師寫推薦信，又是誰派調查局到武陵高中去拜訪校長？彰化衛生局查出無症狀感染者，誰派政風單位去調查關切？就連萬人血清計畫也突然不公布了，這些都是寒蟬效應。