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馬英九：製造恐慌最內行是蔡英文 賴清德應深有體會

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
前總統馬英九。報系資料照片
前總統馬英九。報系資料照片

蔡英文總統與前總統馬英九持續互槓，現在連副總統賴清德都出面幫腔。賴清德今指馬英九不應該還活在過去，在國內製造恐慌比戰爭還恐怖。馬英九上午出席2020青年營隊「大九學堂」受訪時反批，「製造恐慌最內行的就是蔡總統」，去年選舉她就是靠不斷製造芒果乾（亡國感）當選，相信賴清德對這段應該有深刻體會。

馬英九表示，他最近講的一些真話、實話會觸動民進黨內心深處真正的問題。現在兩岸情勢這麼緊張，被國際列為政治安全惡化地區，美國和大陸衝突不斷，這都是事實，不是他製造的，他也沒有這個能力製造，「製造恐慌最內行的就是蔡總統」，去年選舉蔡英文就是靠不斷製造芒果乾當選，「賴副總統應該有深刻體會」。

馬英九說，他覺得大家在這個時候應該要想一想，台灣面對的情勢是不是那樣的大好，萬一有情況時蔡總統說要先承受第一波攻擊，她知不知道這會造成多少傷亡？這才是要關心的。對蔡英文批馬英九離主流民意很遠，馬英九則回嗆，「他們離得更遠」。

台灣智庫諮詢委員董立文、賴怡忠等學者日前批馬英九的「首戰即終戰」是投降主義，馬英九說，這是對方的幻想，他從來沒有要投降，過去跟中共打交道一向講究對等互惠，並非常堅持自己的理念，例如M503事件他一步都沒讓，六四事件他也每年都會發表談話，希望中共能夠真正平反，這些都是有歷史，大家可以查。

馬英九 蔡英文 賴清德

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