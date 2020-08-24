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到底是誰卑躬屈膝？蔡英文笑而不答
蔡英文總統今上午到三峽祖師廟參拜，面對記者守在廟外提問，昨日搭機訪台時，剛好共軍飛機又跨越台海中線繞飛，是否有感覺到共軍挑釁？以及與前總統馬英九論戰，互指卑躬屈膝等問題，蔡英文皆笑而不答，直接進入廟內參拜。
結束參拜行程後，蔡英文前往附近的三峽藍染遊客服務中心，與內政部長徐國勇、立委吳琪銘、蘇巧慧及市議員何博文、廖宜琨、彭成龍等人共同體驗實作，待了將近半小時，隨後前往汐止濟德宮參拜。
青出於藍染工坊店長劉永豐表示，去年沒有疫情時，來客數約有四千多人，大部分都是外國人，平均每一天十幾個人，現在疫情雖然嚴重，但還是有不少學生及家庭前來體驗。
劉永豐也說，蔡總統技術非常好，這個技法即使小學生都可以很容易完成，透過簡單的綁紮，很短的時間就可以完成一個漂亮的圖案，讓大小朋友都能感受在地藍染文化。
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