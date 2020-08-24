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最新民調：SOGO案沒影響 民進黨支持度高國民黨兩倍多

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

台灣民意基金會今天公布最新民調，顯示20歲以上台灣成年人中，民進黨支持者有41.3%，國民黨17.8%，台灣民眾黨10.3%，時代力量4.2%，台灣基進3%。雖然民進黨有黨籍立委蘇震清與前立委陳唐山捲入SOGO涉收賄案，但支持度似乎不受影響。此外，蔡英文總統的聲望也到達六成六支持，是第二任期上任以來第二高。

關於蔡英文總統聲望，民調顯示，在20歲以上的台灣人當中，有約六成六的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，二成二不贊同。這項發現顯示，上任三個月的蔡總統，領導國家的方式獲六成六台灣人民的肯定，是第二任期上任以來的第二高，游盈隆認為，美國衛生部長阿查爾訪台效應應是其中最主要因素。

關於台灣人的政黨支持傾向，民調顯示，在20歲以上台灣成年人中，41.3%支持民進黨，17.8%支持國民黨，10.3%支持台灣民眾黨，4.2%支持時代力量，3%支持台灣基進，1.1%支持其他政黨合計，21.7%沒特別支持哪一個政黨，0.6%不知道、拒答。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，民進黨目前仍一枝獨秀，政黨支持度是最大在野黨國民黨的2.28倍。

至於關於蘇貞昌內閣整體施政表現的民意反應，最新民意顯示，在20歲以上台灣成年人中，有六成三的人基本上滿意蘇內閣整體施政表現，約二成九不滿意，滿意的人比不滿意的人多34個百分點。這項發現顯示，蘇內閣整體施政表現獲得高比例人民的肯定與支持，和蔡總統聲望同步上揚。

至於台灣人對歷任總統的評價，根據每一位卸任總統所獲60分及以上民眾的比例多寡，顯示歷任總統對台灣整體發展與建設的貢獻受肯定的比例，依序是蔣經國（84.8%）、李登輝（84.3%）、陳水扁（65.6%）、馬英九（64.8%）、蔣介石（58.2%）。民調發現，台灣五位歷任總統，不分政黨，都獲得遠遠超過半數以上民眾的肯定，包括蔣介石在內。

民調也調查台灣人對美國採取一連串行動制裁中國的態度，民調顯示，在20歲以上台灣人中，有六成基本上贊成美國近期對中國共產黨的一系列制裁行動，二成六不贊成。這項發現清楚顯示，台灣絕大多數公民支持美國近期對中國採取的制裁行動。

至於台灣人對近期兩岸之間爆發戰爭的態度，民調顯示，在20歲以上台灣人中，四成一基本上擔心兩岸之間爆發戰爭，但有五成八不擔心。游盈隆說，顯示絕大多數台灣人對這次中共大規模軍事演習老神在在，不怎麼擔心，不覺得兩岸之間可能爆發戰爭，儘管擔心的人超過四成。

關於台灣人對兩岸「首戰即終戰」說法的意見傾向，民調顯示，在20歲以上台灣人中，有五成八基本上不同意馬英九「首戰即終戰」的說法，三成四基本上同意。游盈隆認為，這項發現清楚顯示，大多數台灣人不認為兩岸一開戰，台灣方面就兵敗如山倒，或美軍來不及馳援。中共就贏了，台灣就完了。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2020年8月17-18兩天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1090人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是台灣民意基金會。

台灣人 民調 游盈隆

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