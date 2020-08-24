快訊

台南開出第一張未戴口罩罰單！對象竟然是市長黃偉哲

瘟疫時代學生衰小？英國大學考的「學測砍分」風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德批馬英九：製造恐慌 比戰爭還恐怖！

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
馬英九基金會昨天舉辦「國家不安全研討會」，前總統馬英九批評蔡英文總統的錯誤政策，「輕率把國家推到戰爭邊緣」。 聯合報 記者曾吉松／攝影
馬英九基金會昨天舉辦「國家不安全研討會」，前總統馬英九批評蔡英文總統的錯誤政策，「輕率把國家推到戰爭邊緣」。 聯合報 記者曾吉松／攝影

前總統馬英九日前批評蔡總統不承認「九二共識」，是把國家推到戰爭邊緣。副總統賴清德今表示，馬前總統不應該活在過去，也不應該一廂情願，如果不斷造成國內的分歧、製造恐慌，比戰爭還恐怖！

賴清德今上午出席「縫隙裡有光：促轉會平復杜孝生、廖麗川司法不法」記者會。對於前總統馬英九日前批評蔡政府不承認九二共識，他認為中國國家主席習近平所提出的「習五點」，已經清楚指出，所謂的九二共識就是一個中國原則，沒有馬英九和國民黨所說，有中華民國表述的空間。

他認為，按照中國九二共識的脈絡，台灣的未來只會有一條路，就是淪落港澳的一國兩制，而一國兩制不但不被台灣人民所接受，香港事件層出不窮，一國兩制根本已不復存在。賴清德表示，在這樣的情況下，馬英九不應該還活在過去，也不應該一廂情願。

賴清德說，如果馬英九不斷造成國內的分歧，製造恐慌，「這比戰爭還要恐怖！」

他說，馬英九曾擔任過總統，理應知道團結的重要，應該要服從三軍統帥、蔡英文總統的領導，不應該持續製造國內的分歧。

馬英九 九二共識 賴清德

延伸閱讀

馬英九再嗆蔡 「妳才是動用國家機器在內部找敵人」

緬懷八二三 馬英九：兩岸和平 台美子弟就不會有人犧牲

喊話馬英九 蔡總統：在國家內部找敵人沒有意義

紀念八二三 馬英九：不能讓錯誤政策犧牲無辜性命

相關新聞

賴清德批馬英九：製造恐慌 比戰爭還恐怖！

前總統馬英九日前批評蔡總統不承認「九二共識」，是把國家推到戰爭邊緣。副總統賴清德今表示，馬前總統不應該活在過去，也不應該...

陳其邁小內閣 3位年輕局長僅33歲都屬兔

高雄市長陳其邁小內閣有3位亮眼的年輕首長，包括青年局長張以理、經發局長廖泰翔、原民會主委阿布斯，都是1987年生，僅33...

到底是誰卑躬屈膝？ 蔡英文笑而不答

蔡英文總統今上午到三峽祖師廟參拜，面對記者守在廟外提問，昨日搭機訪台時，剛好共軍飛機又跨越台海中線繞飛，是否有感覺到共軍...

影／「中國軍演、台灣政局與美中台關係」民調發表

台灣民意基金會今天舉行八月全國性民調發表會，主題是「中國軍演、台灣政局與美中台關係」，由基金會董事長游盈隆教授主持，邀請...

蔡英文三峽祖師廟參拜 做藍染

蔡英文總統上午赴三峽祖師廟參拜，並與地方人士會晤，隨即轉往三峽藍染遊客服務中心參觀藍染，也親自體驗藍染，做了魚鱗絞染。

影／賴清德痛批馬英九：製造分歧和恐慌 比戰爭恐怖！

副總統賴清德上午出席「縫隙裡有光：促轉會平復杜孝生、廖麗川司法不法」記者會。會前受訪時被問到前總統馬英九日前批評蔡政府不...

最新民調：SOGO案沒影響 民進黨支持度高國民黨兩倍多

台灣民意基金會今天公布最新民調，顯示20歲以上台灣成年人中，民進黨支持者有41.3%，國民黨17.8%，台灣民眾黨10....

陳其邁今就職：謙卑不是掛在嘴上 做不好就要認錯

高雄市長陳其邁今天在四維行政中心就職，陳其邁繫上紫色領帶展現好氣色，他說，在行政院期間力行「有政府會做事」，施政要能貼近...

趙少康：國民黨拿回政權 才能保衛郝柏村保衛的中華民國

行政院前院長郝柏村追思選在八二三砲戰紀念日舉行，現場公開郝柏村在住院前一天所寫下的「仿陸游詩」：「反共保台絕非空，但悲不...

郝龍斌談李郝恩怨 「現在都應該放下了」

行政院前院長郝柏村追思會昨天選在八二三砲戰紀念日舉行，現場公開郝柏村住院前一天所寫的「仿陸游詩」：「反共保台絕非空，但悲...

誰卑躬屈膝？雙英連續互嗆

前總統馬英九日前出席「國安不安全」研討會，批評蔡英文總統「聯美抗陸」把國家推向戰爭邊緣，蔡反嗆馬在主權議題上卑躬屈膝。馬...

新聞眼／社會有疑慮 立法宜謀定而後動

人事行政總處推出「聘約人員人事條例」草案，隨即招來各界質疑。隨著約聘雇公務員過勞情況頻傳，人總有意將聘約人員的進用、權益...

熱門新聞

羅智強貼這照 酸蔡罵馬英九卑躬屈膝好像不太對

25日彰化萬人血清檢測期中報告 台大公衛學院宣布取消

時隔不到一周 台灣又輸出一新冠肺炎病例至上海

時力爆配票錄音檔疑雲出走多一個 曾玟學宣布退黨

馬英九再嗆蔡 「妳才是動用國家機器在內部找敵人」

25日彰化萬人抗體檢測報告突喊卡 台大公衛學院這麼說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。