賴清德批馬英九：製造恐慌 比戰爭還恐怖！

前總統馬英九日前批評蔡總統不承認「九二共識」，是把國家推到戰爭邊緣。副總統賴清德今表示，馬前總統不應該活在過去，也不應該一廂情願，如果不斷造成國內的分歧、製造恐慌，比戰爭還恐怖！

賴清德今上午出席「縫隙裡有光：促轉會平復杜孝生、廖麗川司法不法」記者會。對於前總統馬英九日前批評蔡政府不承認九二共識，他認為中國國家主席習近平所提出的「習五點」，已經清楚指出，所謂的九二共識就是一個中國原則，沒有馬英九和國民黨所說，有中華民國表述的空間。

他認為，按照中國九二共識的脈絡，台灣的未來只會有一條路，就是淪落港澳的一國兩制，而一國兩制不但不被台灣人民所接受，香港事件層出不窮，一國兩制根本已不復存在。賴清德表示，在這樣的情況下，馬英九不應該還活在過去，也不應該一廂情願。

賴清德說，如果馬英九不斷造成國內的分歧，製造恐慌，「這比戰爭還要恐怖！」

他說，馬英九曾擔任過總統，理應知道團結的重要，應該要服從三軍統帥、蔡英文總統的領導，不應該持續製造國內的分歧。