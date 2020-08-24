聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳其邁今就職：謙卑不是掛在嘴上 做不好就要認錯
高雄市長陳其邁今天在四維行政中心就職，陳其邁繫上紫色領帶展現好氣色，他說，在行政院期間力行「有政府會做事」，施政要能貼近民心。陳其邁說，告別紛擾，市民期待以包容合作取代分歧對立，希望市政團隊趕快上工、趕快解決問題，大步邁進。
陳其邁說，8月15日市長補選，市民用70%得票率賦予他帶領這個城市的使命，謙卑不是掛在嘴上，若有做不好也要承認錯誤，上任後，會繼續以90度鞠躬謙虛態度面對市民 ，施政以人民為依歸，符合人民期待。
「時間是最大挑戰！」陳其邁說，未來施政重點包含產業轉型、增加就業、重大交通建設、解決空氣汙染四大優先，服務不分黨派、族群等，高雄市民是一家人，他要求團隊夥伴清廉是最基本要求，要落實以民為本服務理念，達成2年拚4年目標，讓高雄成為新創之都、世界一流港灣城市。
代理市長楊明州則提到，代理市長2個多月期間，心情誠惶誠恐，市政團隊沒有一絲鬆懈，也感謝市民鞭策。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言