時力黨內選舉爆黑箱 黃國昌不辯解：誤會與責難到我為止

網路上傳出一份時代力量配票錄音檔，除了直指時代力量前主席黃國昌等疑似配票，也指控時力苗栗縣議員曾玟學跑票。黃國昌昨深夜在臉書回應，他已經盡力了，卻還是引發紛擾，真的很難過。黃國昌表示，他不會多做解釋造成進一步紛擾，「任何的誤會與責難，到我為止。」

黃國昌在臉書貼文寫到，2019年初，卸任黨主席，並決定不再參與決策委員選舉。為了促成黨內合作，退居第二線，協助有相同想法的夥伴，支持邱顯智、徐永明、陳惠敏等人繼續共同推動黨務。當時，他們所推舉參與決策委員的同仁，自己都給予支持。

黃國昌說，之後因為內部的摩擦與歧異，造成了一連串的紛爭與誤解。不同想法的夥伴，有時會希望他協助溝通，期盼能夠解決彼此的誤會與歧見。但令人遺憾的是，居然有部分人士，惡意剪接不同時點與脈絡的私下聊天錄音，透過斷章取義的方式，進行扭曲中傷。他相當厭惡這類的匿名放話，不願隨之起舞。

黃國昌說，當他得知曾玟學退黨的消息，十分錯愕。心裡很難過。過去這幾年，他一直盡自己最大的力量，希望能夠協助一起打拚的夥伴，努力實踐共同的理想與目標。他已經盡力了，還是引發了這些紛擾，真的很難過。黃國昌肯定曾玟學是一位認真的議員，希望曾能留下來和黨內其他的夥伴共同繼續努力。

黃國昌表示，「任何的誤會與責難，到我為止。我不希望因多做解釋，而再造成進一步的紛擾。」他也表示會繼續留在公民社會，默默支持時代力量的夥伴。

時代力量將於25日進行網路投票3天，改選決策委員，但臉書名稱為「莫羽靜與她的墨水故事」的網友昨日在臉書發文表示，「黃國昌把持時代力量最大派系徐昌敏派，長期黨內選舉搞黑箱內定，歷屆黨主席也都只是魁儡」，並公布一份錄音檔。錄音檔中被點名跑票的曾玟學昨晚宣布退黨，表示無法接受這樣的組織文化。