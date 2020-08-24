趙少康：國民黨拿回政權 才能保衛郝柏村保衛的中華民國

行政院前院長郝柏村追思選在八二三砲戰紀念日舉行，現場公開郝柏村在住院前一天所寫下的「仿陸游詩」：「反共保台絕非空，但悲不見中華同；兩岸和平統一日，家祭毋忘告乃翁」，除了要傳達給郝家人，也要傳達給中華民國。郝龍斌說，郝柏村一直希望兩岸能夠和平穩定，中華民國能夠屹立不搖，是大家將來要共同努力的一個目標。

追思會主持人趙少康解釋郝柏村的「仿陸游詩」，他指出，郝柏村這一生反共、返台獨、愛台灣、保衛中華民國，對他來說，沒中華民國，什麼都沒有了；如果台獨消滅中華民國，中共一定消滅台獨，台灣就沒有了，中華民國才是定海神針，沒有中華民國就沒有台灣，「國民黨只有拿回政權，才能保衛郝柏村一生保衛的中華民國，保衛子孫」。

郝龍斌說，郝柏村是個「無我」的人，對於職位高低、外界毀譽，他根本不放在心上，從年輕時後他就只有一個目標，就是讓中華民國強大。當初被前總統李登輝提名行政院長，對郝柏村來說只是換一個工作，繼續為中華民國盡心盡力。