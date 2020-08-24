聽新聞
test
0:00 / 0:00

趙少康：國民黨拿回政權 才能保衛郝柏村保衛的中華民國

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
郝龍斌表示，郝柏村是個「無我」的人，對職位高低、毀譽根本不放在心上。記者余承翰／攝影
郝龍斌表示，郝柏村是個「無我」的人，對職位高低、毀譽根本不放在心上。記者余承翰／攝影

行政院前院長郝柏村追思選在八二三砲戰紀念日舉行，現場公開郝柏村在住院前一天所寫下的「仿陸游詩」：「反共保台絕非空，但悲不見中華同；兩岸和平統一日，家祭毋忘告乃翁」，除了要傳達給郝家人，也要傳達給中華民國。郝龍斌說，郝柏村一直希望兩岸能夠和平穩定，中華民國能夠屹立不搖，是大家將來要共同努力的一個目標。

追思會主持人趙少康解釋郝柏村的「仿陸游詩」，他指出，郝柏村這一生反共、返台獨、愛台灣、保衛中華民國，對他來說，沒中華民國，什麼都沒有了；如果台獨消滅中華民國，中共一定消滅台獨，台灣就沒有了，中華民國才是定海神針，沒有中華民國就沒有台灣，「國民黨只有拿回政權，才能保衛郝柏村一生保衛的中華民國，保衛子孫」。

郝龍斌說，郝柏村是個「無我」的人，對於職位高低、外界毀譽，他根本不放在心上，從年輕時後他就只有一個目標，就是讓中華民國強大。當初被前總統李登輝提名行政院長，對郝柏村來說只是換一個工作，繼續為中華民國盡心盡力。

中華民國 郝柏村 台獨

延伸閱讀

胡志強被推擠跌倒 幽默回應「以後與韓市長保持距離」

紀念823 韓國瑜：郝柏村歷經九死一生 守護中華民國

郝龍斌憶父親 自律、愛家、愛國

影／韓國瑜現身郝柏村追思會 胡志強重摔引驚叫

相關新聞

聘約人員可任有職稱職務惹議 強推機率低

人事行政總處研訂「聘約人員人事條例草案」，希望保障約聘人員權利，並讓任滿三年的聘約人員可任六大類機關編制內有職稱職務，不...

趙少康：國民黨拿回政權 才能保衛郝柏村保衛的中華民國

行政院前院長郝柏村追思選在八二三砲戰紀念日舉行，現場公開郝柏村在住院前一天所寫下的「仿陸游詩」：「反共保台絕非空，但悲不...

郝龍斌談李郝恩怨 「現在都應該放下了」

行政院前院長郝柏村追思會昨天選在八二三砲戰紀念日舉行，現場公開郝柏村住院前一天所寫的「仿陸游詩」：「反共保台絕非空，但悲...

誰卑躬屈膝？雙英連續互嗆

前總統馬英九日前出席「國安不安全」研討會，批評蔡英文總統「聯美抗陸」把國家推向戰爭邊緣，蔡反嗆馬在主權議題上卑躬屈膝。馬...

新聞眼／社會有疑慮 立法宜謀定而後動

人事行政總處推出「聘約人員人事條例」草案，隨即招來各界質疑。隨著約聘雇公務員過勞情況頻傳，人總有意將聘約人員的進用、權益...

苗栗縣議員曾玟學臉書宣布退出時代力量 支持者錯愕

時代力量苗栗縣議員曾玟學今天晚間10點突然在臉書宣布退出時代力量，支持者一片錯愕，大批留言為他打氣加油，他並引一句時力立...

時力爆配票錄音檔疑雲出走多一個 曾玟學宣布退黨

網路今傳出時代力量配票錄音檔，除了直指前時代力量主席黃國昌等疑似配票，也指控時力苗栗縣議員曾玟學跑票。曾今晚則在臉書上宣...

馬英九再嗆蔡 「妳才是動用國家機器在內部找敵人」

蔡英文總統下午在臉書再度回應前總統馬英九，強調國際局勢瞬息萬變，在國家內部尋找敵人並沒有意義。前總統馬英九辦公室表示，無...

處長首度出席823紀念活動 AIT：真朋友真進展

八二三砲戰62周年，蔡英文總統今赴金門出席追思活動，美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑首次赴金門參與。AIT下午透...

緬懷八二三 馬英九：兩岸和平 台美子弟就不會有人犧牲

今天是八二三炮戰62周年紀念日，前總統馬英九也在臉書緬懷這段戰史，更引八二三炮戰前的九三砲戰為例，感謝美國在台美仍有邦誼...

傅崐萁2周前跌倒腳掌骨折 戒護就醫傷勢恢復4成

花蓮縣立委傅崐萁2周前在花蓮監獄運動時，因心血管舊疾復發不慎跌倒，造成腳掌骨折；經國軍花蓮總醫院緊急治療，並照X光等相關...

AIT：安全合作是美台夥伴關係極重要一環

美國在台協會（AIT）今天表示，兩位美國軍官在金門九三砲戰與台灣同袍一同抵禦中華人民共和國，在猛烈砲火攻擊中英勇殉職；安...

熱門新聞

羅智強貼這照 酸蔡罵馬英九卑躬屈膝好像不太對

孫大千諷刺：外交部已成美國國防部附隨組織

25日彰化萬人血清檢測期中報告 台大公衛學院宣布取消

馬英九再嗆蔡 「妳才是動用國家機器在內部找敵人」

影／馬英九舉蔡英文對外卑躬屈膝三實例 要她先檢討自己

25日彰化萬人抗體檢測報告突喊卡 台大公衛學院這麼說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。