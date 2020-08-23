苗栗縣議員曾玟學臉書宣布退出時代力量 支持者錯愕

時代力量苗栗縣議員曾玟學今天晚間10點突然在臉書宣布退出時代力量，支持者一片錯愕，大批留言為他打氣加油，他並引一句時力立委王婉諭所的話「實現理想的道路不是只有一條，也不是只有走在同一條路上的才能稱作夥伴。」，表示「我會在苗栗以無黨籍議員的身分繼續努力」。

曾玟學今天晚間10點在個人臉書，貼文1600多字，指出「我想我沒辦法在這種組織文化中繼續下去，這是非常痛苦且煎熬的決定，即日起退出我曾全心全意參與的政黨時代力量」，他沒有在臉書回應，也沒有接電話，無法得知他進一步說明。

曾玟學與宋國鼎是苗栗縣議會唯二時代力量縣議員，前年選舉首度插旗苗栗縣議員選舉，2人全壘打高票當選，也傳為地方政壇佳話，曾玟學問政表現亮眼，也頗受支持者肯定，退出時代力量，地方一片錯愕。