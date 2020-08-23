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時代力量爆配票錄音檔疑雲出走多一個 曾玟學宣布退黨

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時力爆配票錄音檔疑雲出走多一個 曾玟學宣布退黨

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
苗栗縣議員曾玟學。圖／報系資料照
苗栗縣議員曾玟學。圖／報系資料照

網路今傳出時代力量配票錄音檔，除了直指前時代力量主席黃國昌等疑似配票，也指控時力苗栗縣議員曾玟學跑票。曾今晚則在臉書上宣布退黨。

曾玟學表示，聽到錄音檔，除了錯愕，更多的是失望，想了一整天，該放下的還是要放下，他表示，他沒辦法在這種組織文化中繼續下去，這是非常痛苦且煎熬的決定，並宣布即日起退出時代力量。

曾玟學表示，從加入到現在，他始終期許時代力量能是個開放多元、鼓勵年輕人參與的政黨，但也知道黨內確實存在派系拉扯，不是沒有耳聞過黃國昌以及許多人對於他未聽話投票的不滿與批評。但由於他從未當面聽過黃對他的不滿，甚至日前在宜蘭一同擔任營隊評審時，都還互動良好，他也不相信黃會是這種人，所以不以為意，直到聽到錄音檔。

曾表示，更讓他難過的是，這個錄音檔出現之後，黨內整天下來竟然沒有任何人對黃國昌的言論有任何的意見，甚至在許多人的評論中，他是完全被消失的。更有甚者，還有人覺得消息是他放的，只是想獲得自己的政治利益。

他說，從參與時代力量，到參選公職，一直都是想盡己之力為台灣的政治文化打開一些不同的機會和空間，但質疑，只要意見不同就要被鬥爭，就是一個能夠給年輕人希望的政黨嗎？

曾玟學說，他一直都知道、也感受到黃國昌對於這個政黨的影響力與控制力，時代力量的從政者很少有人敢違逆其意見，甚至在黃退出決策圈後，任何重大決定也須和其商討。在這樣氣氛下，即便時代力量對外標榜是開放、透明、參與的政黨，也少有容得下不同意見的討論。

他直言，在這種文化的團體中，表達不同意見，是不被鼓勵的。黨的最高決策組織決策委員會，更是常常在開會前先私下討論好如何決定，開會討論流於形式。攤開決策委員會的每一次投票記錄，能非常清楚的發現，不同派系間的同票行為有多麼涇渭分明，而他的那一票常常是相當關鍵的一票，是要聽從指令、還是自主判斷，為他這一年半以來的決策任期，帶來無數次的煎熬與痛苦。

曾解釋，錄音檔指出的事件，是2019年剛組成第二屆決策會員會後，決策會討論立委提名小組成員時所發生的，但當時就有一份要送交決策會同意的名單；黃國昌指，他沒有投給徐永明是有個人情緒，但當時在會中討論時，有個重要的標準也是共識，要參與2020年區域立委選舉的人不應該擔任提名小組成員，會有利益衝突的問題。那時有許多報導指出徐永明可能參與立委選舉，正在士林大同和西屯南屯間做選擇，當時有提出疑問請其說明，並沒有得到不參選的回應，很多在場的決策委員都能作證。

曾指出，經過兩輪投票，選出四位提名小組成員後，還有一位沒決定，徐永明和林易瑩兩位被提名人同票，最後一張關鍵票剛好在我手上。他便依照要參選的人不能擔任選對會的標準，投給林易瑩，因此徐永明沒成為提名小組成員。而徐永明就在此次投票後，從四月到八月都沒有再出席過決策會議，直到邱顯智辭職要改選主席之時，他認為，這才是有個人情緒。

曾表示，在這一次投票事件後，遇到重大爭議他便選擇廢票或不出席，因為有些決策，他真的沒有辦法乖乖的當橡皮圖章。

曾最後強調，他不知道時代力量是否有一天能走出這樣的組織文化，成為一個真正帶給年輕人希望的政黨；但時代力量還有許多他很欣賞、也很支持的年輕人，他們不應該繼續被這樣對待。

時代力量 投票 徐永明

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