馬英九再嗆蔡 「妳才是動用國家機器在內部找敵人」

蔡英文總統下午在臉書再度回應前總統馬英九，強調國際局勢瞬息萬變，在國家內部尋找敵人並沒有意義。前總統馬英九辦公室表示，無法理解蔡總統「在國家內部尋找敵人」之語為何意？蔡政府以「國安五法」及「反滲透法」限縮人民自由、侵害憲法保障人權，才是動用國家機器在國家內部尋找敵人，怎好意思大言不慚的顛倒黑白？

馬辦指出，在野黨對執政黨監督、民眾對政府施政提建言，都是天經地義，但蔡總統上任後違反民主政治常態，不僅執政黨反過來強力監督在野黨，民眾更屢因批判政府而被查水表。

馬辦表示，主流民意是要安定和平的生活，不希望戰火煙硝。蔡政府不容在野與民眾監督，才遠離國際社會標準。也請蔡總統認真想想，真要如此一意孤行？不要對於外界的善意提醒，「裝睡叫不醒」。