處長首度出席823紀念活動 AIT：真朋友真進展

八二三砲戰62周年，蔡英文總統今赴金門出席追思活動，美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑首次赴金門參與。AIT下午透過臉書表示，這樣的紀念活動一再提醒他們，今日美台的安全合作，其實是建立在多年來引以爲傲，切實實踐「真朋友，真進展」的歷史之上。

AIT表示，8月為歡慶美台安全合作月，美台安全合作的歷史可以追溯到好幾十年前，也一直是美台夥伴關係中極爲重要的一環。酈英傑今飛到了金門，參與一場紀念1958年823戰役62周年的紀念活動，並與蔡總統一同為當年在戰役中犧牲殉職的國軍將士上香致敬。

AIT表示，典禮後酈英傑前往水頭碼頭，在兩位美國軍官孟登道中校和法蘭克‧林恩中校的紀念碑前獻花致意。這兩位美國軍官於1954年金門93砲戰中與台灣同袍一同抵禦中華人民共和國，在猛烈砲火攻擊中英勇殉職。

AIT表示，衷心期望他們一直以來的努力與作爲，足以感念並緬懷不論是早年還是近日爲了台灣自我防衛和美台夥伴關係殉職犧牲的勇士們。