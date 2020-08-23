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緬懷八二三 馬英九：兩岸和平 台美子弟就不會有人犧牲
今天是八二三炮戰62周年紀念日，前總統馬英九也在臉書緬懷這段戰史，更引八二三炮戰前的九三砲戰為例，感謝美國在台美仍有邦誼時，提供財政與軍事等援助，未來台海若能維繫和平，就能不再讓台美雙方子弟被戰爭奪走生命。
馬英九表示，1954年9月3日，共軍上百門火砲對金門猛烈砲擊，半日內就發射6千發砲彈。「九三砲戰」造成數十名軍民傷亡，自願到金門服務的美軍顧問團成員中校孟登道（Alfred Medendorp）與林恩（Frank W. Lynn）也不幸殉職。
馬英九說，1992年國防部為孟登道在金門水頭碼頭建紀念碑，2011年再為林恩立碑紀念；2015年馬到水頭碼頭憑弔孟登道與林恩，並由美國在台協會(AIT)代為受領馬政府頒贈給兩人的「保衛台灣紀念章」；今年7月25日馬也再前往致敬。
馬英九指出，1966年美國總統詹森（Lyndon Johnson）在陣亡將士紀念日（Memorial Day）演說中，提到孟登道與林恩等8名於二戰後陣亡的美軍將士，推崇他們是為了建立和平而犧牲。
馬英九表示，國人不忘美軍對台海和平貢獻，更應珍惜過去兩岸好不容易建立起的和平與繁榮，重回「九二共識」的良性互動正道；我們不求戰、不畏戰，但除備戰外，更要積極避戰，尤其不能讓錯誤政策掀起戰端，無謂犧牲無辜性命。
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