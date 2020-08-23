傅崐萁2周前跌倒腳掌骨折 戒護就醫傷勢恢復4成
花蓮縣立委傅崐萁2周前在花蓮監獄運動時，因心血管舊疾復發不慎跌倒，造成腳掌骨折；經國軍花蓮總醫院緊急治療，並照X光等相關檢查後，目前傷勢已恢復4成，腳掌已用石膏固定，並轉至花蓮慈濟醫院戒護就醫休養。
花蓮監獄典獄長葛煌明證實，傅崐萁目前是「戒護就醫」，監獄規定每天都有1小時運動時間，8月3日傅崐萁不慎跌倒左腳腳掌骨折，送國軍花蓮總醫院就醫，並於8月5日轉院到慈濟醫院，監獄尊重醫療診斷專業，看傷況如何再決定何時回監獄受刑。
傅崐萁粉絲專頁也於今天下午5點30分貼文，指出2周前運動時心血管舊疾復發，因此跌倒腳掌骨折，確認腳掌骨折出血後，轉診至慈濟醫院治療並打石膏固定，強調傷勢已恢復4成，並全額負擔醫療費用，為近日傳言闢謠。
傅崐萁臉書貼文如下：
兩週前，傅崐萁委員因運動時心血管舊疾復發，導致跌倒造成腳掌骨折，經送805醫院，緊急治療及照射X光和相關必要檢查，確認腳掌骨折出血，並經兩天治療後轉診慈濟醫院續行醫療及打石膏固定。
一切醫療費用皆為自費並已結清所有款項。
目前傷勢經治療已恢復約百分之四十，相信很快能健康平安出院，請關心委員的朋友們莫為委員擔心。
近日關於委員狀況之訛傳均屬不實訊息，特此說明。
再次感謝所有關心委員的好朋友，祝順心。
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