傅崐萁2周前跌倒腳掌骨折 戒護就醫傷勢恢復4成

花蓮縣立委傅崐萁2周前在花蓮監獄運動時，因心血管舊疾復發不慎跌倒，造成腳掌骨折；經國軍花蓮總醫院緊急治療，並照X光等相關檢查後，目前傷勢已恢復4成，腳掌已用石膏固定，並轉至花蓮慈濟醫院戒護就醫休養。

花蓮監獄典獄長葛煌明證實，傅崐萁目前是「戒護就醫」，監獄規定每天都有1小時運動時間，8月3日傅崐萁不慎跌倒左腳腳掌骨折，送國軍花蓮總醫院就醫，並於8月5日轉院到慈濟醫院，監獄尊重醫療診斷專業，看傷況如何再決定何時回監獄受刑。

傅崐萁粉絲專頁也於今天下午5點30分貼文，指出2周前運動時心血管舊疾復發，因此跌倒腳掌骨折，確認腳掌骨折出血後，轉診至慈濟醫院治療並打石膏固定，強調傷勢已恢復4成，並全額負擔醫療費用，為近日傳言闢謠。

傅崐萁臉書貼文如下：