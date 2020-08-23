紀念823 韓國瑜：郝柏村歷經九死一生 守護中華民國

今天是823砲戰62周年紀念日，高雄市前市長韓國瑜在臉書表示，很多人已經不記得、或根本不知道62年前大小金門砲聲隆隆、戰火連天的地獄景象，但大家必須記得、更要知道在這悠悠62年間，2300萬台灣兒女，每一個洋溢著各自小確幸的晨昏朝暮，其實都要感謝當年在砲火之間衝鋒陷陣、以身赴難的先賢烈士們。

韓國瑜說，今天同時也是行政院前院長郝柏村的追思紀念會，62年前，郝柏村在823砲戰中擔任小金門第九師師長，是這場戰役中直面最多砲擊的第一前線單位；儘管身處於槍林彈雨、九死一生的慘烈戰場，然而郝柏村始終堅守在第一線上帶領國軍弟兄，用他們的血肉風骨、忠勇壯烈地捍衛守護了中華民國。

韓國瑜說，62個年頭過去了，郝柏村於今年3月與世長辭，留下一生戎馬、忠心家國的巍峨身影，謹讓大家藉此深具意義的日子，再次感謝與緬懷郝將軍與823的先賢烈士們，一生為和平、為社稷、為中華民國的出生入死與精誠付出，願和平永在，願英雄長安。