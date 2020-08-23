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郝龍斌憶父親 自律、愛家、愛國

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
前台北市長郝龍斌在追思會上談自己父親的一生，與他跟父親的互動。（網路截圖）
前台北市長郝龍斌在追思會上談自己父親的一生，與他跟父親的互動。（網路截圖）

「父親的言行舉止，為國家奉獻的精神，是對許多官員與對我的典範。」23日郝柏村追思會上，前台北市長郝龍斌回憶起自己的父親時不禁感嘆，父親雖然軍人形象鮮明，但是在家中非常尊重母親，也對小孩很慈愛。無論對生活或是工作他都非常自律，他一生只有一個目標，就是讓中華民國強大。

不咬人的老虎

郝龍斌先感謝大家蒞臨一起緬懷父親，他說很多人問他怎麼看父親？他表示，父親是愛家、愛子女的人，因為長年在軍中不常回家，因此只要回家都很珍惜相處時間，在他的印象中，父親從來沒有罵過5個小孩，家中管教由母親承擔，是典型眷村的「慈父、嚴母」家庭型態。

「他雖然看起來很兇，但其實既溫暖、溫柔又愛家，母親都常說他是吃不了人的老虎。」郝龍斌回憶，在他要競選第2次市長連任時，見到許多父親軍隊的舊部、黃復興黨部的人前來家裡拜訪，都是父親親自致電給他們，希望可以幫忙他拉抬選情，這樣的默默付出讓他非常感動。

深愛髮妻的郝院長

郝龍斌也感性的說，父親的感情非常細膩，在家中只要跟母親有衝突，都是父親先跟母親道歉，他非常愛母親郭菀華。雖然面對自己的生死非常坦然，也從小教育他們男兒有淚不輕彈，但母親過世後，父親總是在想起她時，獨自在房裡哭泣。

「我很難像我父親一樣，坦然面對大風大浪。」郝龍斌坦言，父親過世當晚是在家中安詳離世，他以為自己從政多年可以面對，但後來發現無法像父親一樣，而父親之所以能如此，不是因為從軍多年磨練而成，而是非常自律、不在意外界眼光，他的一生只有一個目標：「捍衛中華民國。」

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郝龍斌 郝柏村

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