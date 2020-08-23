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柯文哲訪嘉義市餐敍 議長、副議長都來說明地方政治

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
柯文哲今天到嘉義參訪，嘉義市議長莊豐安(左)、副議長蘇澤峰(右)中午陪同餐敘。記者卜敏正／攝影
柯文哲今天到嘉義參訪，嘉義市議長莊豐安(左)、副議長蘇澤峰(右)中午陪同餐敘。記者卜敏正／攝影

民眾黨主席、台北市長柯文哲今天訪嘉義縣市，中午到皇品飯店用餐，無黨籍嘉義市議長莊豐安、副議長蘇澤峰、議員陳姿妏都到場，柯對於嘉義市政治生態無黨籍占多數頗為好奇，頻頻詢問與會者，直言這是跳脫藍綠色彩，極少見政治生態。

柯文哲今天嘉義行程滿滿，清晨5點就到嘉義縣太陽館，為嘉義國際啤酒馬拉松致詞、鳴槍，並參加雷特氏症病友關懷協會捐贈儀式，隨即到嘉義市東市場吃早餐、參拜嘉義城隍廟、九華山地藏庵等，中午由立委蔡壁如、民眾黨秘書長謝立功陪同，與嘉義市議員餐敘。

柯文哲表示，這次訪嘉義最主要是為公益路跑，日前曾經和莊豐安、蘇澤峰見過面，但沒時間深聊，安排這次餐會就是希望多了解嘉義，多認識朋友，也希望增廣見聞，學一些好東西帶回台北市。

柯文哲對嘉義市政治生態頗好奇，得知嘉市議會藍綠都是少數，無黨籍議員為多數，直言這真是很特殊，也詢問嘉義市無黨籍服務，及許家班從過去到現在的影響力，如何在藍綠之中走出自己道路。

柯文哲也說，國內選舉聲勢變化太快，連他自己都料想不到，從兩年前縣市長選舉到今年初總統大選，選情雖然有國際情勢影響，但這個鐘擺也擺得太大、太快了，他快看不懂了，就像美國總統川普今年初聲勢大好，但現在似乎又走跌，但誰敢說川普選不上呢？對於未來的總統選舉他順其自然。

莊豐安除向柯文哲說明嘉義市政治生態，也強調南北選舉文化不同， 從政治人物服務到地方駐點都不一樣，他歡迎柯文哲經常來嘉義，聽聽南部聲音，多和在地鄉親交流。

許多民眾看到柯文哲來嘉義， 都爭取合影留念。記者卜敏正／攝影
許多民眾看到柯文哲來嘉義， 都爭取合影留念。記者卜敏正／攝影
許多民眾看到柯文哲來嘉義， 都爭取合影留念。記者卜敏正／攝影
許多民眾看到柯文哲來嘉義， 都爭取合影留念。記者卜敏正／攝影

嘉義 柯文哲

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