陳其邁邀出席就職典禮 韓國瑜：有事無法出席

準高雄市長陳其邁明天舉行就職典禮，即將上任。根據慣例，就職典禮會邀請歷任市長出席，陳其邁今說，他會邀前市長韓國瑜出席，希望韓能來，但尊重韓的意願。韓國瑜今受訪表示，他有事，無法出席。

明天即將舉行就職典禮，陳其邁今受訪說，就職典禮的部分，會邀請歷任的市長出席。被問到韓前市長是否出席？他說不知道，但當然希望韓國瑜也出席，因為過去慣例就是如此，但「尊重韓市長的意願」。

負責寄發邀請函的高雄市社會局表示，歷任市長及代理市長包括韓國瑜、許立明、陳菊、葉菊蘭、謝長廷等人都有寄發邀請函，並會保留座位，有意願出席的前市長憑邀請函即可出席，邀請函20日周四均已寄出。

韓國瑜上午出席行政院前院長郝柏村追思會時被媒體追問此問題，他並無回應，僅表示謝謝大家。稍後，他回應本報記者表示，「我有事無法出席」，但並未說明是否有接到邀請。