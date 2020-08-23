朱立倫：中華民國不是選舉口號也無任何贅字

今天是八二三砲戰62周年。國民黨前主席朱立倫在臉書表示，八二三砲戰象徵了中華民國對民主自由的堅持，不能遺忘戰爭的危機以及和平的重要，必須堅持守護民主自由的志向。但中華民國是我們的國家，從來不是選舉吶喊的口號，也無任何一字是贅字。

朱立倫表示，八二三砲戰象徵了中華民國對民主自由的堅持，62年前國軍官兵奮勇抵禦，成功守衛金門，捍衛中華民國台澎金馬安全至今。這個日子提醒每一代台灣人，不能遺忘戰爭的危機以及和平的重要，必須堅持守護民主自由的志向。

朱立倫強調，中華民國從來不是選舉吶喊的口號，也無任何一字是贅字；中華民國是我們的國家、台灣是我們的家園。他不會忘記當年國軍官兵的犧牲奉獻與保家衛國氣慨。