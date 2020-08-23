AIT處長隨蔡英文赴金門追思823 府：感謝美國友人參與

蔡英文總統今天上午前往金門太武山公墓主持「八二三戰役62周年」公祭暨追思活動，美國在台協會台北辦事處（AIT）處長酈英傑率所屬安全合作組人員，也首度與會陪祭。總統府表示，感謝美國友人參與今天活動。

總統府發言人張惇涵表示，感謝美國友人參與今天活動，特別在饒富意義的這天，共同追思過去先人的犧牲奉獻，守護住台澎金馬的安全，維護住區域的和平，也進一步帶來了台灣的民主自由。

張惇涵表示，「八二三的精神也再再提醒我們，國家主權、民主自由要靠每一位國人共同捍衛，抬頭挺胸捍衛國家主權與尊嚴，是一件自然且自豪的事。而台灣也會持續與理念相同的國家持續深化合作，共同為區域的和平穩定以及共同的繁榮與福祉貢獻努力。」