和平區長補選鐵票區無黨獲勝 國民黨開放引藍綠白混戰

台中市和平區區長補選昨投開票順利完成，投票率幾達五成，2號吳萬福2240票、1號林蔣雪霞1790票、3號張瑞紘456票，由無黨籍的前自由里長吳萬福當選。國民黨這次補選採取開放並未提名，基本上成為藍營地方勢力的較勁，但藍綠白大拼鬥，地方選舉吸引關注。

和平區一向是國民黨執政的鐵票區，本屆區長林建堂雖然掛無黨籍，但他前兩任都是國民黨提名，歷年來的和平區長和和平鄉長只要國民黨幾乎就是當選的保證。

可以觀察的重點是資深議員林榮進與農會支持卸任區長林建堂的妻子，但這次挫敗，究竟是選民不接受候選人，還是農會的勢力消退值得觀察。

民眾黨主席柯文哲與立委高虹安積極為張瑞紘助選，在藍營鐵票區試水溫，但挑戰沒有成功。

民進黨重點支持吳萬福，加上地方藍營勢力與里長團結，大贏這一場區長補選，

地方人士分析，這次和平區長補選，因現任區長林建堂遭司法判決及監察院彈劾，形象受損，他推妻子林蔣雪霞參選，雖有農會挹注但得票不到四成，代夫出征沒有成功。

另吳萬福團隊的勝利歸功於原住民區域不少人「要讓舊勢力下台丶更新換代」的共識，各地螞蟻雄兵部隊結合，打敗擁有雄厚資源的區公所和農會部隊聯軍。

從吳萬福得票結果來看「大梨山地區」赢119票「直線地區」輸103票「自達中坑」地區赢426票，在和平區的三大重點區域都獲勝。

市府民政局表示，當選人吳萬福62歲，曾任和平鄉村幹事、鄉公所課員及自由里里長，地方札根頗深他的主要政見為提振和平區的生活文化，活絡地方產業經濟，強調族群融合，落實農業災損保險，爭取中央經費務實建設地方，完善社區托育福利並提升和平醫療設施等。

民政局統計，這次選舉投票人數4486人，以這次和平區可投票人9058人計算，投票率4成95，正式當選人名單將由台中市選委會委員會於26日委員會議審定通過後公告。