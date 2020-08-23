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黨主席之爭？江啟臣：我跟韓國瑜是真的好朋友

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣與高雄市前市長韓國瑜。圖／國民黨中央提供
國民黨主席江啟臣與高雄市前市長韓國瑜。圖／國民黨中央提供

國民黨主席江啟臣上午出席行政院前院長郝柏村追思會，被問到高雄市前市長韓國瑜可能會參選明年的黨主席，江啟臣笑說，「我跟韓市長是真的好朋友」。他表示，今天是來追思場合追思郝柏村，就不談其他的了。

江啟臣表示，今天剛好是八二三炮戰62周年紀念日，韓國瑜過去曾經歷過823，雖然自己的年紀當時不能參與，但也曾歷經96年的台海危機，也是在戰爭邊緣，相信今天的追思，韓國瑜也有特別的感受。畢竟韓國瑜過去是職業軍人出生、官校畢業，對郝伯村有另外一種更特別不一樣的感覺。

而韓國瑜今天由高雄市前新聞局長王淺秋陪通出席追思會，韓被問到相關問題，他一概不回應，僅表示謝謝大家。

另一位被認為是角逐黨主席熱門人選的國民黨前主席朱立倫今天出席追思會未受訪，日前被問到新北市長侯友宜可能有意直攻2024總統大位或是國民黨主席。朱立倫也以「永遠都是好朋友」相稱，指侯友宜一直都是與他並肩作戰的好夥伴。朱立倫與江啟臣日前也說，國民黨要團結，不要給外界見縫插針的機會。

韓國瑜 江啟臣 國民黨

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