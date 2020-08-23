【即時短評】擔憂成「唱衰」？兩岸對話不是卑躬屈膝

前總統馬英九於國家不安全研討會上，再度提出中國若出兵台灣，首戰即終戰，以此警告蔡政府上台以來的兩岸僵局，以及急速傾斜的親美政策；蔡英文總統反批，別以為在主權議題上卑躬屈膝，或是對民主價值不吭一聲，就能換來所謂的和平。

蔡總統的語氣強硬，無疑是在幫馬英九的論述貼標籤。誠然，馬英九的論述了無新意，但該承認的還是得承認，蔡政府的親美政策是不是兩岸關係的良方，還很難說；而蔡政府上台至今，除了66架F16V軍購案，恐怕也提不出其他像樣的、來自美國的實質回饋。

蔡英文總統執政後，台灣的國家認同破表，一方面是「天然獨」年輕人的國族意識抬頭，另一方面，當然也是台灣長期受到中國打壓，這口氣忍得夠了，需要一個破口，讓蔡政府有底氣「反中」。

蔡政府的外交政策，近乎建立在「諒他不敢」的潛台詞上，認定中國不會在短時間內破壞美中台三方的平衡，既然當乖乖牌也是讓人予取予求，不如做名可控制的「麻煩製造者」，積極在三角關係中傾斜，希望從美方獲得最大的外交利益，也從快速竄起的國族主義中吸取能量。

如今，民眾認同台灣為國家，但未必把台灣與「中華民國」劃上等號，已快要成為社會共識，形同「台灣前途決議文」中的論點已然在實現邊緣。不過蔡政府一連串，順勢而為的操作，也代表一條沒有回頭路的兩岸局面。

在高唱「台灣價值」的同時，忽然台灣人對於戰爭的威脅，毫無知悉、一無所知，甚至認為是不可能發生的事情，缺乏警覺性，也象徵接下來一個世代所可能支持的兩岸政策，其思想恐怕都建立在戰爭不可能發生，或者不知道將付出什麼樣代價的基礎上。

但與其讓國人有心理準備，蔡政府所操作的輿論，卻經常把國內中國「武統」的憂心標籤為「唱衰」，敵視為中國同路人。廣告詞常說，「投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書」，假如政府連投資「台灣價值」的公開說明書都不載明清楚，人民要怎麼做出最理智的判斷？

還是，政府根本不在乎民眾是不是做出理性的抉擇？

避戰，應是不分藍綠、黨派、立場的共識。而認識中國威脅，與中國展開對話，絕對不是「卑躬屈膝」。我們可以把2300萬人的福祉放在心上，抬頭挺胸的與中國對話。抹煞溝通、交流，只會把台灣的未來拽入死胡同。